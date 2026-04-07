Lieldienās Gulbenē noslepkavots vīrietis un aizdomās par slepkavību aizturētas trīs personas, informē Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Vaskāne.
Lieldienu, 5. aprīļa, rītā Gulbenē kādā dzīvoklī tika konstatēts 1972. gadā dzimuša vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm — ar vairākām durtām brūcēm un citiem miesas bojājumiem.
Sākotnējā informācija liecina, ka iepriekšējā vakarā dzīvoklī notikusi kopīga alkoholisko dzērienu lietošana.
Par notikušo Valsts policijā sākts kriminālprocess par slepkavību. Notiek izmeklēšana un sīkāk skaidroti notikušā apstākļi.
Saistībā ar notikušo aizturētas trīs 1995., 1988. un 1981. gadā dzimušas personas. Vēl tiks lemts par drošības līdzekļa piemērošanu aizturētajiem.
