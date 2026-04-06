Izglābts arī otrs Irānas notriektā ASV iznīcinātāja F-15 apkalpes loceklis, svētdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Viņš ir ievainots, bet ar viņu viss būs kārtībā," savā platformā "Truth Social" ierakstīja Tramps.
Piektdien virs Irānas tika notriekts ASV iznīcinātājs F-15E, un tas izraisīja bažas Vašingtonā, ka Irāna varētu sagūstīt abus apkalpes locekļus un izmantot to sarunās par kara izbeigšanu.
Tramps apstiprināja, ka lidmašīnas pilots tika izglābts jau agrāk, norādot, ka ASV sākotnēji to oficiāli neatklāja, lai neapdraudētu otro glābšanas operāciju.
Plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka uz Irānas dienvidiem tika nosūtīta ASV specvienība..
Irāna par otrā apkalpes locekļa sagūstīšanu piedāvāja naudas summu, kas bija līdzvērtīga apmēram 85 000 eiro.
