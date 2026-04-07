Latvijas–Igaunijas basketbola līgas finālā trešdien "Valmiera Glass VIA" izbraukumā tiksies ar "Tartu Ulikool Maks&Moorits".
Spēles sākums pulksten 19 un tiešraide kanālā TV 4.
Šādu zelta mača dueli rudenī prognozēt bija neiespējami, pārsteigums ir arī Tartu komandas iekļūšana finālā. Viņi gan uzvarēja regulārajā turnīrā, tomēr šī fāze tika noslēgta ar trim zaudējumiem. Ceturtdaļfinālā divos mačos apspēlēja Pērnavas "Transcom" un pusfināla sērijā ar 2:1 sarūgtināja Tallinas "Kalev/Cramo", šajā duelī visos trijos mačos uzvarot laukuma saimniekiem.
"Valmiera Glass VIA" ceturtdaļfinālā pārspēja Tallinas "TalTech/ALEXELA", bet pusfināls pret līdzšinējo čempioni "VEF Rīgu" izvērtās ļoti intriģējošs. Pirmajā spēlē rīdziniekiem bija izcila aizsardzība (79:67), nākamajās divās cīņās valmierieši izdarīja pareizos secinājumus un viņu uzbrukumam līdzšinējie čempioni neatrada pretzāles (97:83, 89:87). Izšķirošajā spēlē "Vefiņam" nepietika pat ar 25 izcīnītām atlēkušajām bumbām uzbrukumā, valmierieši krietni precīzāk izpildīja tālmetienus (15/33 pret 8/35).
Regulārajā sezonā Valmieras un Tartu komandu mačos līdzsvars 1:1, abām uzvarot savā laukumā. Pēdējās 16 spēlēs Kaspara Vecvagara vadītie vidzemnieki piedzīvojuši tikai vienu neveiksmi.
Bronzas mačā "VEF Rīga" šovakar uzņems "Kalev/Cramo".
Eiropas Ziemeļu basketbola līgas ceturtdaļfināla pirmajā spēlē Rīgas "Zeļļi" mājās ar 80:81 zaudēja pašreizējai čempionei Rumānijas "Voluntari". Atbildes vizīte ceturtdien, un tālāk tiks uzvarētāji divu spēļu summā.
