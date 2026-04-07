Aktieris Zigurds Neimanis jau 15 gadus katru nedēļu dodas uz Iļģuciema cietumu Rīgā, kur brīvprātīgi strādā ar ieslodzītajām sievietēm.
Tur viņš iestudē izrādes un māca skatuves mākslas pamatus, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Par šo darbu viņš nesaņem atalgojumu, taču to dara ar lielu aizrautību. Kā vienu no būtiskākajiem trūkumiem Neimanis min to, ka viņam nav iespējas pašam izvēlēties dalībnieces — to nosaka cietuma administrācija, un viņam jāstrādā ar tām sievietēm, kuras tiek piešķirtas.
Gadu gaitā aktieris savās nodarbībās saticis ļoti dažādus cilvēkus ar atšķirīgu izglītības līmeni, dzīves pieredzi un motivāciju. Viņš norāda, ka daļai ieslodzīto ir tikai pamatskolas izglītība un, iespējams, pat vairs nav pieredzes ar dzejas skaitīšanu, savukārt citas viņš labprāt redzētu arī savā pašdarbības kolektīvā, jo tās izceļas ar lielāku ieinteresētību un spējām.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu