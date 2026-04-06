Svētdien, 5. aprīlī, aizvadīta TV3 šova "Koru kari" piektā tiešraide, iezīmējot šī muzikālā maratona sezonas pusceļu. Lieldienu vakara raidījumā koristiem bija uzdevums sagatavot savas interpretācijas Eiropas valstu dziesmām.
Šova finansiālā atbalstītāja "Primero" skatītāju simpātiju balvu arī šonedēļ ieguva Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris. Māra Upmane-Holšteine un Rīgas sudrabbaltais koris vienīgie saņēma maksimālās — 10 — balles no visiem trīs "Koru karu" žūrijas pārstāvjiem. Savukārt dalību šovā "Koru kari" noslēdza Saulkrastu pērļu koris un Asnate Rancāne.
Piektajā tiešraidē dalībniekus vērtēja jau labi pazīstamie eksperti Jānis Ozols un Edgars Vītols, kā arī skatuves leģenda un kvēla šova "Koru karu" atbalstītāja — dziedātāja Olga Rajecka.
Vakara pirmais numurs bija uzticēts Jānim Aišpuram un Ikšķiles saules korim, kuri izpildīja Laura Reinika visā Baltijā labi zināmās kompozīcijas "Es skrienu" versiju, šoreiz — "Aš bėgu" lietuviešu valodā. Edgars Vītols: "Apsveicu ar šī vakara priekšnesumu! Tā ir laba izvēle — kaut kas no mūsu reģiona. Paldies, forši!"
Preiļu purpura koris un Dainis Skutelis dziedāja dueta Al Bano un Romina Power superhitu itāļu valodā "Felicità". Olga Rajecka: "Paldies par deju — tā turpināt!" Edgars Vītols: "Es sadzirdēju blīvu kora skanējumu un pilnus akordus, tas noteikti ir Daiņa nopelns!"
Māra Upmane-Holšteine un Rīgas sudrabbaltais koris izpildīja Portugāles dziedātāja Salvadora Sobrala izpildīto dziesmu "Amar pelos dois", ar kuru viņš piedalījās 2017. gada Eirovīzijas dziesmu konkursā. Jānis Ozols: "Man šķiet, ka jūs tīri labi tikāt ar šo portugāļu izrunu galā. Tas tomēr nav runāt — dziedāt. Man tiešām patika."
Madonas zaļais koris un Fiņķis dziedāja beļģu dziedātāja Stromae skaņdarbu franču valodā "Alors on danse". Jānis Ozols: "Jūs mākat pārsteigt!" Edgars Vītols: "Franču valodā izvēlēties dziesmu ir liela drosme, bet, šķiet, ka ar to jums nav problēma."
Ingus Ulmanis ar Limbažu sarkano kori izpildīja itāļu dziedātāja un dziesmu autora Domeniko Modunjo kompozīciju "Nel blu, dipinto di blu", kas pazīstama arī kā "Volare". Olga Rajecka: "Jums piestāv itāļu stils!" Edgars Vītols: "Paldies jums par pārvērtībām! Šoreiz jūs savu varēšanu parādījāt arī citās krāsās."
Saulkrastu pērļu koris un Asnate Rancāne bija sagatavojuši Raimonda Paula, kā tiek uzskatīts, pasaulē populārāko dziesmu "Dāvāja Māriņa". Tā šovakar uz skatuves izskanēja japāņu valodā kā "Hyakuman bon no bara". Jānis Ozols: "Mēs ar maniem koriem arī esam dziedājuši šo dziesmu — Korejā, Japānā un daudz kur citur. Viņi šo dziesmu izjūt kā savējo. Un džeku soliņš — tā bija bomba, kaut kas tāds "Koru karos" vēl nebija bijis!"
Chris Noah un Olaines melnbaltais koris vakaru noslēdza ar vācu popgrupas "Nena" hitu "99 Luftballons". Olga Rajecka: "Malači! Es jau domāju — būs tie baloni vai nē? Un bija. Paldies par šo mazo izrādi."
