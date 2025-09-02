Ar Čempionu līgas spēlēm Eiropā oficiāli sākusies olimpiskā hokeja sezona, cīņā iesaistoties arī pieciem Latvijas hokejistiem.
Patīkami, ka visi no šī kvinteta arī spējuši izcelties. Visspilgtāk Mārtiņš Dzierkals, kurš Prāgas "Spartas" komandā debitēja ar diviem gūtiem vārtiem pret Klāgenfurtes komandu no Austrijas, vienu no šīm ripām iemetot mazākumā. Dzierkals nosaukts par Prāgas kluba starpsezonas vērtīgāko ieguvumu un savā debijas spēlē mugurā vilka kreklu ar kapteiņa uzšuvi. Pa reizei pretinieku vārtsargus pārspējuši arī Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions"), Oskars Barņa (Hradeckrālovas "Mountfield") un Georgs Golovkovs (Odenses "Bulldogs"). Tikmēr Kristers Gudļevskis Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" vārtos atvairīja 22 no 25 metieniem zaudējumā pret Zalcburgu. Čempionu līgā hokejā piedalās 24 komandas, kuras pamatsacensībās katra aizvadīs pa sešām spēlēm. 16 labākās iekļūs astotdaļfinālā. Balceram ar Cīrihes klubu jāaizstāv iepriekšējā sezonā izcīnītais čempionu tituls. Eiropas vadošajās hokeja līgās nacionālie čempionāti sāksies nākamās nedēļas sākumā.
Tikmēr skumjas ziņas aizvadītās nedēļas nogalē pienāca no Lietuvas, kur traģiski gājis bojā Viļņas hokeja kluba "Hockey Punks" treneris Mindaugs Ķiers. Viņš savulaik bija Lietuvas izlases kapteinis, valstsvienības rindās 20 reizes (!) piedalījies pasaules čempionātos, pēc tam izlasē bija galvenā trenera palīgs, kā arī trenēja Viļņas klubu, kas spēlē Baltijas līgā. 45 gadus vecā vīrieša dzīvība izdzisa pēc lēciena Šventojas upē, gūstot smagu galvas traumu un noslīkstot.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu