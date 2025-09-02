Biļetes uz Latvijas vīriešu izlases spēli Rīgā Eiropas basketbola čempionāta (EČ) astotdaļfinālā tiks tirgotas otrdien, pirmdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Otrdien, plkst.12, iespēja iegādāties biļetes prioritāri tiks dota visiem, kas līdz tās pašas dienas plkst.11.30 būs reģistrējušies tīmekļa vietnē "6speletajs.lv". Biļešu iegādes saite tiks nosūtīta e-pastā, teikts LBS paziņojumā.
Jau ziņots, ka Turcija pirmdien Rīgā A grupas mačā ar 84:64 pieveica Igauniju, Latvijas izlase ar 78:62 pieveica Portugāli, bet Serbija ar 82:60 - Čehiju.
Līdz ar to A grupā pa četrām uzvarām četros mačos ir Turcijai un Serbijai, bet Latvijai ir divi panākumi, visām trim izlasēm nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Igaunijai un Portugālei ir pa vienai uzvarai, bet Čehija ir zaudējusi visos četros mačos un jau zaudējusi iespēju iekļūt astotdaļfinālā.
B grupā četras uzvaras ir svinējusi Vācija, pa trim - Lietuva un Somija, pa vienai - Melnkalne un Zviedrija, bet Lielbritānija ir zaudējusi visos četros mačos. Tieši ar šīs grupas otrās vietas ieņēmējiem Latvijas izlase aizvadīs astotdaļfināla cīņu.
Iepriekš LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss minēja, ka par biļešu pārdošanu uz Latvijas vīriešu izlases spēli Rīgā astotdaļfinā tiks lemts pēc tam, kad Latvijas izlase oficiāli iekļūs astotdaļfinālā, ko nu nodrošinājusi Serbijas uzvara.
Viņš arī piebilda, ka tiks meklēts labākais variants, lai pēc iespējas vairāk biļešu tiktu Latvijas skatītājiem.
Viņš arī atklāja, ka šobrīd uz šo spēli, kurā Latvija Rīgā sestdien, plkst.18.30, tiksies ar B grupas otrās vietas ieguvējiem, jau ir pārdota trešdaļa biļešu.
Tobrīd tīmekļa vietnē "Eurobasket.bezrindas.lv", kas tirgo čempionāta biļetes, bija norādīts, ka biļešu pārdošana ir "aizturēta".
Biļetes uz Eiropas čempionāta spēlēm varēja iegādāties jau kopš aprīļa sākuma.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām katras grupas komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu