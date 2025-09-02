Latvijas Biškopības biedrības rīkotā konkursa "Sakoptākais mežs" žūrija augustā apmeklējusi deviņus konkursa finālistus un izvēlējusies trīs meža īpašniekus, kuri par gudru saimniekošanu saņems "Zelta čiekuru".
Viņu vārdi tiks atklāti meža nozares gada ballē, kas notiks 3. decembrī Dziesmu svētku parka Kokaru koncertzālē.
Žūrija vienprātīgi atzīst, ka šogad konkursam bijusi ģimeniska noskaņa, kas vieno un palīdz saglabāt pamatvērtības. Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs, secina, ka meža īpašnieku izpratne par meža audzēšanu un vērtību kopš deviņdesmitajiem gadiem ir ļoti mainījusies un nostiprinās saimnieka apziņa – tas ir mans! Interesanti, ka šogad konkursam vairāk bija pieteikušies nelielu īpašumu saimnieki, no kuriem lielais vairākums bija kopā ar sievām un bērniem. Arnis Muižnieks: "Mežs vieno, un to bija patīkami redzēt."
Tāpat domā arī žurnālists un uzņēmējs Māris Olte, kurš uzsver, ka šogad lielākā daļa konkursa dalībniekus vērtēšanai ieteikuši ģimenes locekļi – meitas, dēli vai kāds no mazbērniem. Māris Olte: "Individuālais darbs, attīstība reducējusies uz ģimeni. Vīri ir tie, kas reāli saimnieko, bet sievas – tās, kas viņus atbalsta."
Tomass Kotovičs, akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" komunikāciju maestro, ievērojis, ka visos meža īpašumos saimnieki lielu uzsvaru likuši uz meliorāciju, jo, pateicoties tai, arī tik slapjā vasarā kā šī mežā var saimniekot un tas saglabā savu kvalitāti. Savukārt Ena Enija Gavare Latvijas Meža īpašnieku biedrībā strādā tikai nepilnu gadu un šāda konkursa organizēšanā piedalījusies pirmo reizi. Enija stāsta, ka vienkārši tas nav bijis, taču ļoti priecējis tas, ka visi meža īpašnieki piedāvātajā laikā varējuši tikties un stāstīt par savu mežu. Visgrūtāk esot bijis dabūt no meža īpašniekiem tikšanās vietas lokāciju un tās arī mainījušās. Taču centušies visi un bijuši arī tādi, kas atsūtījuši detalizētu maršrutu, kur jābrauc un kur jāiet. Trīs dienās, ciemojoties pie deviņiem meža īpašniekiem, žūrijas dalībnieki nobraukuši 1300 kilometru.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu
