ASV apelāciju tiesa piektdien nolēma, ka liela daļa no prezidenta Donalda Trampa izsludinātajiem tarifiem neatbilst likumam.
Tiesa tomēr atļāvusi šos tarifus atstāt spēkā līdz oktobrim, kamēr to atbilstību likumam izskata ASV Augstākā tiesa. Ar septiņām balsīm par un četrām balsīm pret apelāciju tiesa nolēma, ka Tramps ir pārsniedzis pilnvaras, izmantojot Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likumu, ar kuru pamatota vērienīgo tarifu ieviešana. Par nodokļu politiku, tostarp tarifu jomā, ir atbildīgs Kongress, kam ASV Konstitūcija paredzējusi šādas pilnvaras, pavēstīja tiesa. Ja Augstākā tiesa atstās spēkā apelāciju tiesas lēmumu, tas būs liels trieciens republikāņu prezidentam, kurš tarifus izmantojis, lai panāktu citu valstu piekāpšanos dažādos jautājumos. Jau tiek uzdoti jautājumi, vai federālajai valdībai būs jāatmaksā miljardiem dolāru, kas iekasēti par papildu tarifiem. Līdz jūlijam ASV budžetā par tarifiem ienākuši 159 miljardi dolāru, kas ir divreiz vairāk nekā līdz tam pašam laikam pērn, vēsta aģentūra "Associated Press". Tāpat nav zināms, kas notiks ar tiem tirdzniecības līgumiem, kurus Trampa administrācija tarifu jautājumā jau noslēgusi ar citām valstīm.
