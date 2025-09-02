Ogres Zilajos kalnos šovasar atklāta meža bišu taka. Tā sākas Zilo kalnu teritorijā no Ikšķiles puses, kilometra attālumā no dzelzceļa stacijas.
Takas garums ir divi kilometri, un tajā izvietoti piecpadsmit kūzuli jeb savvaļas bišu dores, kā tās sauc Latgalē. Taka izveidota, pateicoties Ogres novada pašvaldības un Zilo kalnu aģentūras atbalstam, tās direktors Aivars Tauriņš atzīst, ka šis ir ļoti veiksmīgs privātās un publiskās partnerības piemērs. Ideja izveidot šādu bišu taku pieder dravniekam Ivaram Rancānam, kurš šos kūzulus veido no koku stumbriem ar iedobēm. Tos izžāvē, dezinficē, piemēro bišu saimes vajadzībām un izvieto mežā, gaidot, kad tajos iespietos bites, kas jau pamazām notiek.
fmaršPar katru kūzulu biteniekam ir savs stāsts un, protams, par bitēm arī. Ivars Rancāns ir pārliecināts – bitītes var izglābt pasauli, bet, lai tā notiktu, tās ir jāatdod atpakaļ dabai, mežam, kur tām vismazāk apdraudējuma, labas ganības un cilvēki to dzīvē nejaucas.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu
