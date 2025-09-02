Jau no pirmajām minūtēm ieslēdzoties tālmetēju brigādei, Latvijas basketbola izlase vakar Rīgā Eiropas čempionāta spēlē ar 78:62 pārspēja Portugāli.
Mājiniekiem četrās spēlēs divi panākumi un vieta astotdaļfinālā. Grupu turnīrā pēdējā spēle trešdien pulksten 18 pret Čehiju.
Zvaigznes spīd
Latvijas izlase nedēļas nogalē sarūpēja divas dramatiskas izrādes – regbija cienīgā cīņā ar 72:70 izdevās nolauzt Igauniju, kam sekoja 80:84 pret Serbiju un savainojuma dēļ zaudēts Andrejs Gražulis. Serbu līderis Nikola Jokičs sasniedza savu un valsts rezultativitātes rekordu Eiropas čempionātu spēlē – 39 punkti. Toties neviens cits neiemeta vairāk par 12 un 11, Latvijai pieci spēlētāji guva vismaz desmit punktus. Interesanti, ka Jokičs ar medijiem vispār nerunā, arī serbiem iet garām kā tukšai vietai, esot apvainojies par kritiku gadījumos, kad atteicis izlasei. Pēc mača pret Latviju viņš negribēja pat iziet cauri interviju zonai, taču tad sekotu sankcijas no starptautiskās federācijas un lielais milzis paklausīja. Džokers žurnālistiem pieejams vien Nacionālajā basketbola asociācijā – kā saka, kas maksā, tas pasūta mūziku.
No citiem izcilniekiem jāizceļ slovēnis Luka Dončičs, kurš mačā pret Beļģiju tikai kā ceturtais spēlētājs "EuroBasket" vēsturē sasniedza "triple double" – 26 punkti, 11 rezultatīvas piespēles un desmit atlēkušās bumbas. Pirms tam mačā pret Franciju pēdējās sekundēs Dončičs jau atsveicinājās no Fransisko Silvaina, komandām it kā sagaidot spēles beigas, taču pretinieks vēl pamanījās brīvi aiziet līdz groza apakšai un gūt divus punktus (103:95), pārkāpjot nerakstītu likumu, ka šādos brīžos vairs neuzbrūk. Jā, bet katram punktam beigās var izrādīties nozīme, un to vēl vairāk apliecināja nākamais vakars, kad francūži ar 69:82 zaudēja Izraēlai.
Porziņģis beidzot trāpa
Latvijai spēle pret Portugāli bija no "būt vai nebūt" prizmas. Zaudējuma gadījumā mūsējo liktenis vairs, iespējams, nebūtu tikai pašu rokās, jo pēdējā grupu turnīra kārtā nelabvēlīgs iznākums portugāļu un igauņu cīņā varēja aiz izslēgšanas spēļu svītras atstāt mājiniekus.
Mačam toni iedeva Artūra Žagara pieci punkti, stafeti pārņemot Kristapam Porziņģim, kurš ar 15. mēģinājumu beidzot šajā turnīrā realizēja pirmo tālmetienu.
Pēc Kristapa veiksmīgajiem uzbrukumiem un Dāvja Bertāna trejača Latvijas pārsvars sasniedza desmit punktus, taču līdz ceturtdaļas beigām portugāļi jau bija atpakaļ spēlē (23:21). Pēc pretinieka grūdiena mugurā ar bēdīgām grimasēm malā devās Žagars, aizsoļojot uz ģērbtuvēm un laukumā vairs neatgriežoties.
Otrās ceturtdaļas iesākumā pretinieku groza apakšā saimniekoja Rolands Šmits, gūstot sešus punktus, un pilnā jaudā strādāja tālmetēju brigāde – precīzs bija Dairis Bertāns, divus ļoti tālus metienus trāpīja Porziņģis un uz tablo jau +15 (39:24). Pēc vēl viena kapteiņa trejača mājinieku pārsvars iegāja trešajā desmitā. Lai gan otrajā ceturtdaļā tika ielaisti vien septiņi punkti un puslaikā kopā 28, aizsardzības slavinājumi būtu nevietā – portugāļi daudz varēja uzbrukt no labām pozīcijām, taču nevarēja iemest. Portugāļi arī pirmajās 20 izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas pie Latvijas groza.
Lukas Banki padotie pēc atgriešanās no ģērbtuvēm bija atdzisuši fiziski un emocionāli, spēle uzbrukumā vairs negāja tik raiti. Pretinieki gan arī nespēja saasināt situāciju uz tablo. Pirmajā puslaikā mājinieki trāpīja 11 no 21 tālmetiena, otrajā – trīs no 19… Bet uzvara paliek uzvara.
Portugāļiem vēl paliek iespēja sasniegt astotdaļfinālu – pēdējais mačs pret Igauniju, kas vakar ar 64:84 zaudēja Turcijai.
Pirms vakardienas vēlās spēles Serbija – Čehija situācija A grupā bija šāda: Turcija 4-0, Serbija 3-0, Latvija 2-2, Igaunija 1-3, Portugāle 1-3, Čehija 0-3. Astotdaļfinālā iekļūs četras labākās komandas.
Rezultāti. Basketbols
Eiropas čempionāts
A grupa
- Latvija – Portugāle 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19), Porziņģis 21, Šmits 15, Dāvis Bertāns 14, Dairis Bertāns 11, Žagars, Zoriks pa 5; Lisboa 17, Keta 16.
TOP 3 spēlē pret Portugāli
- Kristaps Porziņģis piespēlē bumbu starp pretinieka kājām Dāvim Bertānam uz tālmetiena līnijas un seko trīs punkti portugāļu grozā.
- Porziņģis pirmajā puslaikā trāpa piecus no septiņiem trīspunktu metieniem.
- Dāvis Bertāns zem groza no aizmugures uzliek sulīgu bloku sāncensim.
