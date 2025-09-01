Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien Rīgā Eiropas čempionāta (EČ) grupu turnīra mačā pārspēja Portugāli un kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram. Latvijas izlase uzvarēja ar 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19).
Maču ar rezultatīvu caurgājienu un trīspunktu metienu sāka Artūrs Žagars, bet 7:0 ar divpunktu metienu panāca Kristaps Porziņģis, kurš pēc tam realizēja tālmetienu, Latvijas izlasei izvirzoties vadībā ar 10:2.
Ceturtdaļas vidū pēc sadursmes aizsardzībā ar Fransišku Amarante malā bija spiests doties Žagars, kurš pieprasīja maiņu un devās uz ģērbtuvēm, laukumā vairs neatgriežoties.
Lielāko pārsvaru ceturtdaļā Latvijas izlase panāca pēc Dāvja Bertāna trīspunktu metiena - 18:8.
Ceturtdaļas beigās portugāļi guva četrus punktus pēc kārtas, pietuvojoties līdz 21:23.
Otro ceturtdaļu ar divpunktu metienu un diviem realizētiem soda metieniem Latvijas izlasē uzsāka Rolands Šmits, bet Dairis Bertāns ar tālmetienu panāca 30:21.
Ceturtdaļas vidū latvieši guva 11 punktus pēc kārtas, Šmitam realizējot trīspunktu gājienu, Porziņģim trāpot divus tālmetienus un Lomažam gūstot divus punktus pēc metiena no groza apakšas - 41:24.
Pēc Dāvja un Daira tālmetieniem Latvijas basketbolisti bija trāpījuši desmit no 17 tālmetieniem un pirmoreiz pārsniedza 20 punktu pārsvaru - 47:26.
Pēc vēl viena Daira Bertāna tālmetiena puslaiks beidzās ar rezultātu 50:28 mājinieku labā.
Trešajā ceturtdaļā rezultāta starpība svārstījās abpus 20 punktu atzīmes, bet pēdējās ceturtdaļas vidū portugāļi pēc 8:0 izrāviena un Kandidu Sā bumbas trieciena grozā no augšas pietuvojās līdz 58:70.
54 sekundes pirms mača beigām savainojumu cīņā ar Djogu Gameiru guva Kristers Zoriks, dodoties uz ģērbtuvēm, taču uzvara ar 78:62 tika sasniegta.
A grupā Rīgā pirmajā dienas spēlē Turcija ar 84:64 pieveica Igauniju. Plkst.21.15 Serbija tiksies ar Čehiju.
Latvijas valstsvienība A grupas pēdējā spēlē trešdien tiksies ar Čehiju.
Jau ziņots, ka pirmajā B grupas spēlē pirmdien Melnkalnes basketbolisti ar 87:81 pieveica Zviedriju, abām komandām saglabājot cerības iekļūt astotdaļfinālā, bet Vācija ar 120:57 sagrāva Lielbritāniju.
Pēdējā dienas mačā B grupā Tamperē plkst.20.30 tiksies Lietuva un Somija.
B grupā četras uzvaras ir svinējusi Vācija, trīs - Somija, abām jau nodrošinot vietu astotdaļfinālā, divas - Lietuva, pa vienai - Melnkalne un Zviedrija, bet Lielbritānija ir zaudējusi visos četros mačos.
