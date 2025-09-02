Sācies jaunais mācību gads, un daudziem skolēniem atkal nāksies papūlēties atsevišķu mācību priekšmetu apguvē.
Vecāku organizācija "Mammām un Tētiem" ar fonda "AUGT" atbalstu veikusi pētījumu par "ēnu izglītību" Latvijā, ar to secinot privātskolotāju pakalpojumu izmantošanu ārpus skolas. Aptaujā piedalījušies 1200 respondentu, individuālajās intervijās – 48 vecāki un seši privātskolotāji. Aptverta situācija Rīgā, Pierīgā un visos Latvijas reģionos. Aptaujas dati, kas publiskoti šopavasar, liecina – no visām pētījumā iesaistītajām ģimenēm 42,3% izmanto vai ir izmantojušas privātskolotāju pakalpojumus. 36,1% ģimeņu ir apsvērušas privātskolotāja piesaisti, bet nav to darījušas – galvenokārt finansiālu apsvērumu dēļ (29%) vai arī tāpēc, ka bērnam tomēr varējuši palīdzēt paši (41%). Pētījumā konstatēts, ka 63% izmanto privātskolotāju vienu reizi nedēļā, bet 26% – divas līdz trīs reizes nedēļā. Ģimenei privātskolotāja pakalpojums visbiežāk izmaksājot 51–100 eiro mēnesī. Pieprasītāko priekšmetu privātskolotāji – matemātika (80%), latviešu valoda (36%), angļu valoda (26%), ķīmija (15%), fizika (12%), cita svešvaloda (9%).
