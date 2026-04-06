Saeimas ziemas sesijas pēdējā sēde sākās ar asām debatēm par vēlēšanu procesu, īpaši pievēršoties vēlēšanu biļetenu uzglabāšanas termiņam. Šobrīd likums paredz, ka biļeteni tiek saglabāti desmit dienas pēc jaunās Saeimas sanākšanas, taču partija “Latvija Pirmajā Vietā” rosināja šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem, vēsta 360TV Ziņas.
“Šis ir ļoti nopietns jautājums, kas apdraud mūsu vēlēšanu drošību. No kā jums ir bail? No caurspīdīguma? Vai no pierādījumu saglabāšanas?” debatēs uzsvēra Saeimas deputāte Maija Armaņeva (“Latvija Pirmajā Vietā”).'
Tomēr Saeimas vairākums šo priekšlikumu neatbalstīja un pat nesūtīja tālākai izskatīšanai atbildīgajā komisijā. Galvenie idejas pretinieki bija valdošās koalīcijas pārstāvji, kuri uzsvēra, ka esošā kārtība jau nodrošina pietiekamu kontroli pār vēlēšanu norisi.
“Jaunā Saeima var sanākt tikai tad, kad ir izskatītas pilnīgi visas sūdzības par vēlēšanu norisi. Ja ir kādas pārsūdzības par rezultātiem, tiesas procesiem līdz tam laikam ir jābeidzas vai arī jaunā Saeima nesanāk,” skaidroja Saeimas deputāts Edmunds Jurēvics (“Jaunā Vienotība”). Viņš arī norādīja, ka šāds priekšlikums esot mēģinājums radīt nepamatotas šaubas par vēlēšanu procesa godīgumu.
Līdz ar to priekšlikums par ilgāku vēlēšanu biļetenu uzglabāšanu Saeimā atbalstu neguva, un spēkā paliek līdzšinējais regulējums.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu