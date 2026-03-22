Cīņu organizācijas "UFC" (Ultimate Fighting Championship) vidējā svara cīkstonis Kails Daukauss atzinis, ka neuzskata savu dalību gaidāmajā cīņu turnīrā pie Baltā nama par pilnībā pelnītu. Amerikāņu sportists šajā pasākumā stāsies pretī tautietim Bo Nikalam.
Jau iepriekš rakstīts, ka UFC paziņojusi par vēsturisku cīņu šovu, kas 14. jūnijā pirmo reizi notiks Baltā nama teritorijā Vašingtonā. Pasākums "UFC Freedom 250" tiks rīkots par godu ASV 250. neatkarības gadadienai un sakritīs ar prezidenta Donalda Trampa 80. dzimšanas dienu.
Daukauss (17–4) šajā pasākumā cīnīsies vienā no vakara ievadcīņām. Turnīra galvenā cīņa paredzēta starp Iļju Topuriju un Džastinu Geičī — viņi sacentīsies par vieglā svara čempiona titulu.
Tomēr dueļa starp Kailu Daukausu un Bo Nikalu iekļaušana šajā turnīrā izpelnījusies kritiku līdzjutēju vidū, jo abi sportisti pašlaik nav starp savas svara kategorijas top 15 cīkstoņiem. Pats Daukauss atzinis, ka daļēji piekrīt šādai kritikai.
"Cilvēki vienmēr izteiks savu viedokli. Es nesaku, ka esmu pelnījis būt šajā turnīrā — patiesībā arī pats tā neuzskatu, ņemot vērā, kāda līmeņa cīkstoņi būs šajā turnīrā," viņš sacīja intervijā portālam "MMA Junkie".
"Godīgi sakot, nedomāju, ka tieši es būšu tas, kuru izvēlēsies šim turnīram," sacīja cīkstonis, piebilstot, ka šajā turnīrā gaidījis organizācijas lielākās zvaigznes.
Vienlaikus sportists norādīja, ka lēmumu ietekmējuši arī organizatoriskie apsvērumi. "Ja vienā vakarā sarīkotu septiņas vai astoņas titula cīņas, tas uz ilgu laiku bloķētu visas divīzijas un citus turnīrus," skaidroja Daukauss.
Viņš ironizēja, ka, viņaprāt, viņa cīņai ar Nikalu vajadzētu būt pirmajai un atklāt vakaru.
