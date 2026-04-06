Pieaugot zelta un dārgakmeņu cenām, tirgū palielinās arī krāpniecības risks. Latvijas proves biroja vadītājs Pēters Brangulis intervijā 360TV Ziņām uzsver, ka dārgmetālu vērtības kāpums tieši veicina viltotu izstrādājumu parādīšanos.
Trešdien svinīgi atklātas iestādes atjaunotās telpas vēsturiskā, arhitekta Vilhelma Bokslafa projektētā ēkā. Tās ir īpaši pielāgotas specifiskām vajadzībām – dārgmetālu pieņemšanai, testēšanai un drošai uzglabāšanai.
Latvijas juvelierizstrādājumu tirgus kapacitāte ir ievērojama – aptuveni 100 miljoni eiro gadā. Liela daļa šo rotaslietu nonāk tieši pie proves biroja ekspertiem, kuri pārbauda to autentiskumu.
Rekonstrukcijas procesā galvenā prioritāte bija drošība, lai aizsargātu vērtīgos izstrādājumus. Jaunās telpas ļauj efektīvāk veikt dārgmetālu un dārgakmeņu ekspertīzi, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas.
Speciālisti atgādina, ka ikviens iedzīvotājs var vērsties birojā, lai pārbaudītu savu zeltu vai sudrabu. Tas ir drošākais veids, kā pārliecināties, ka rotaslietas atbilst norādītajai provei un nav viltojums.
