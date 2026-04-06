Karš Tuvajos Austrumos pēc intervences pret Irānu ir novedis pie ģeostratēģiska strupceļa, telefonsarunā NATO ģenerālsekretāram Markam Ritem paziņojis Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans. Viņš uzsvēra, ka starptautiskajai sabiedrībai jāpastiprina centieni konflikta izbeigšanai.
Vienlaikus reģionā saglabājas augsta spriedze, īpaši Hormuza šaurumā, kas ir stratēģiski nozīmīgs globālajai energoresursu piegādei. Sestdien šaurumu šķērsojuši divi Turcijas un viens Indijas kuģis, kamēr vēl vairāki kuģi gaida atļauju turpināt ceļu.
Kopš ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai februāra beigās Teherāna veikusi prettriecienus Izraēlai un Persijas līča valstīm, kur izvietoti ASV militārie objekti. Irāna lielā mērā ierobežojusi kuģošanu Hormuza šaurumā, norādot, ka satiksme slēgta agresorvalstīm un to sabiedrotajiem.
Turcija uzsver, ka nepiedalās militārajā konfliktā un cenšas iesaistīties kā starpnieks, piedāvājot diplomātiskus risinājumus kara izbeigšanai. Ankara paralēli turpina centienus arī Krievijas un Ukrainas kara noregulēšanā.
Sestdien Stambulā ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, lai tiktos ar Erdoganu. Sarunās plānots apspriest gan drošības jautājumus, gan iespējas panākt uguns pārtraukšanu un ilgtermiņa risinājumu.
