Sešu magnitūdu zemestrīcē svētdienas vakarā Afganistānas austrumos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 800 cilvēku, pavēstīja talibu valdības preses sekretārs.
Konaras provincē dzīvību zaudējuši aptuveni 800 cilvēku un 2500 ievainoti, preses konferencē Kabulā sacīja Zabihulla Mudžahids.
Nangarhāmas provincē 12 cilvēki gājuši bojā un 255 ievainoti, viņš piebilda.
Zemestrīce notika nomaļā kalnu apvidū, tāpēc "būs nepieciešams laiks, lai iegūtu precīzu informāciju par cilvēku upuriem un infrastruktūrai nodarītajiem postījumiem," iepriekš pauda Afganistānas Veselības ministrijas pārstāvis Šarafats Zamans.
"Mēs esam uzsākuši plašu glābšanas operāciju un mobilizējuši simtiem cilvēku, lai palīdzētu cilvēkiem cietušajos rajonos," sacīja Zamans.
Svētdien vēlu vakarā plkst.23.47 Afganistānas austrumos netālu no Pakistānas robežas notika sešu magnitūdu zemestrīce, kuras epicentrs bija 27 kilometrus uz austrumiem-ziemeļaustrumiem no Džalalabadas Nangarhāmas provincē. Hipocentrs bijis tikai astoņu kilometru dziļumā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu