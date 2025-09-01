Ukrainā aizturēts aizdomās turamais par bijušā parlamenta spīkera Andrija Parubija slepkavību, naktī uz pirmdienu pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko un Ukrainas Drošības dienesta (SBU) vadītājs Vasiļs Maļuks tikko ziņoja par aizdomās turamā par Andrija Parubija slepkavību aizturēšanu," sociālajos tīklos paziņoja prezidents.
Aizdomās turamais aizturēts Hmeļnickas apgabalā, pavēstīja iekšlietu ministrs Ihors Klimenko.
"Kārtējo reizi policisti un SBU darbinieki parādīja augstu profesionālo līmeni. 24 stundas pēc slepkavības jau bija nonākuši uz šāvēja tiešām pēdām, bet pēc 36 stundām - aizturēja," klāstīja ministrs.
Ukrainas policija pirmdien publicējusi pirmās aizdomās turamā fotogrāfijas.
Kā norādīja Nacionālās policijas priekšnieks Ivans Vihivskis, noziegumā ir Krievijas pēdas.
"Viņš ilgi gatavojās, vēroja, plānoja un beidzot nospieda ieroča mēlīti. Mums vajadzēja tikai 36 stundas, lai nonāktu viņam uz pēdām un viņu aizturētu," izteicās policijas priekšnieks.
"30. augustā Ļvovā Sihivas rajonā viņš nomaskējās, saģērbies kā kurjers, un atklāja uguni uz politiķi gaišā dienas laikā. Astoņi šāvieni. Aukstasinīga nežēlība. Pat pārliecinājās, ka upuris ir miris. Un tad viņš centās noslēpt pēdas - pārģērbās, atbrīvojās no ieroča, mēģināja paslēpties Hmeļnickas apgabalā," klāstīja Vihivskis.
"Taču viņam neizdevās aizbēgt. Ļvivas apgabala policistu un Ukrainas Nacionāls policijas centrālā biroja nerimtīgais darbs deva rezultātus - pārdrošais slepkava tika aizturēts un tika iegūti nepieciešamie pierādījumi," norādīja policijas priekšnieks.
Parubijs tika nošauts sestdien Ļvivā.
Parubijs bija vairāku parlamenta sasaukumu deputāts. Spīkera amatu viņš ieņēma no 2016. līdz 2019.gadam. Vēlēšanās 2019. gadā Parubijs parlamentā tika ievēlēts no eksprezidenta Petro Porošenko partijas "Eiropeiskā solidaritāte" saraksta.
