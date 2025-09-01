Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas.
Sveicam visus Zinību dienā! Aizvadīta nedēļa, kurā daudzi rūpīgi gatavojušies jaunajam mācību gadam, un šodien skolas pagalmi piepildās ar ziediem, baltām blūzēm un cerībām. Lai grāmatas šajā ceļā kļūst par sabiedrotajām – tās iedvesmo, atver jaunus apvāršņus un dāvā prieku gan mācībās, gan atpūtā.
Ar prieku paziņojam, ka "Trīs izbēgušas kapibaras" (izdevniecība "Latvijas Mediji") turpina savu uzvaras gājienu un saglabā vietu pieprasītāko grāmatu topa virsotnē. Mateusa Bēra draudzīgās un ziņkārīgās kapibaras jau ir kļuvušas par īstiem bērnu favorītiem – drosmīgi, zinātkāri un gatavi atklāt pasauli ārpus ierastajām robežām.
Topā atkal atgriezušās grāmatas ar lukturīti, kas neliek bērniem vienkārši lasīt, bet arī aktīvi iesaistīties. "Putni" (izdevniecība "Latvijas Mediji") ļauj atklāt, kuri putni mitinās mežā, pie jūras vai piemājas dārzā, kādi ir to paradumi un kā atpazīt dziesmas. Īpašais lukturītis izgaismo krāšņus attēlus, padarot lasīšanu par īstu piedzīvojumu dabas pasaulē. Savukārt "Kukaiņi un zirnekļi" (izdevniecība "Latvijas Mediji") aicina iepazīt gan virszemes, gan pazemes radības, atklāt kukaiņus, kas palīdz cilvēkam, un tos, kas drīzāk kaitē, kā arī uzzināt par apdraudētām sugām. Tā ir unikāla, interaktīva grāmata, kas padara bērnu par dabas pētnieku.
Šonedēļ topam pievienojies arī īpašs jaunums – Gabriela Garsijas Markesa "12 stāsti ceļinieki" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), pirmo reizi tulkots latviešu valodā. Šie stāsti, sarakstīti 70. gados un publicēti tikai 1992. gadā, ir caurvīti svešatnes motīviem, ko autors pats piedzīvojis, dzīvojot Eiropā. Katrs stāsts ir kā ceļš – uz sevi, uz atmiņām, uz mājām, kas reizēm kļūst nesasniedzamas. Markess šeit ir atbrīvotāks nekā romānā "Patriarha rudens", taču joprojām uzticīgs maģiskā reālisma estētikai, kur brīnumainais un ikdienišķais saplūst nemanāmi. Tā ir vēl viena tikšanās ar rakstnieku, kura vārds ierakstīts pasaules literatūras kanonā un kura darbi turpina aizraut arī mūsdienu lasītājus.
Septembris ir laiks jaunam sākumam – gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan visiem, kas rudens dzestrumā meklē iedvesmu. Lai šis mēnesis ir kā atvērta grāmata – ar tukšām lappusēm, kas gaida, lai mēs tās piepildītu ar zināšanām, piedzīvojumiem un jauniem atklājumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu