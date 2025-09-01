Krievijas armijas pavasara un vasaras kampaņa bijusi neveiksmīga, un šogad kaujās krituši vai tikuši ievainoti vairāk nekā 291 000 Krievijas karavīru, sociālajos tīklos paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Ukrainas armijas ģenerālštābs norādīja, ka Krievijas ģenerālštāba priekšnieka Valērija Gerasimova ziņojums, ko izplatījuši Krievijas propagandas kanāli, ir pilns ar meliem un neatspoguļo reālo situāciju, proti, faktu, ka Krievijas pavasara un vasaras ofensīva beigusies ar gandrīz pilnīgu neveiksmi.
Krievijas armijai neizdevās sagrābt savā varā nevienu lielo Ukrainas pilsētu, un kopš 2025. gada sākuma kaujās Harkivas, Luhanskas un Doneckas apgabalos nogalināti vai tikuši ievainoti gandrīz 210 000 Krievijas karavīru, paziņoja Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Krievijas apgalvojumi par "drošības zonu" izveidošanu Sumu un Harkivas apgabalos bija mēģinājumi maskēt operatīvās neveiksmes, norādīja Ukraina.
Tiek ziņots, ka Kurskas operācijas zonā vien Ukrainas spēki iznīcināja 19 080 Krievijas karavīrus, bet vēl vairāk nekā 25 000 ievainoja. Tikmēr Ukrainas spēki turpina aktīvas operācijas Sumu apgabalā, ir atbrīvojuši Kindrativku un Andriivku, un izspiež Krievijas karaspēku no citām pierobežas apdzīvotām vietām.
Ukrainas armijas ģenerālštābs uzsvēra, ka Krievija ievērojami pārspīlē, ziņojot par saviem panākumiem kaujas laukā un sagrābtajām teritorijām, un turpina uzbrukt civilajiem mērķiem Ukrainā, klaji pārkāpjot starptautiskās tiesības un nogalinot civiliedzīvotājus.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
