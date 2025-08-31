Latvijā 43% iedzīvotāju nejūtas pārliecināti par savu finansiālo stāvokli pensijas vecumā, informēja bankas "Citadele" pārstāvji, atsaucoties uz veiktās aptaujas datiem.
Bankā norāda, ka šaubas par nākotni ir katram trešajam jaunietim un vairāk nekā pusei iedzīvotāju 30 līdz 59 gadu vecumā.
Tajā pašā laikā starp vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, no kuriem daļa jau saņem pensiju, par savu finansiālo nākotni nav pārliecināti 24%.
Par savu labklājību vecumdienās daļēji pārliecināti ir 29% iedzīvotāju. Lai gan jaunāki cilvēki ir nedaudz optimistiskāki, šo atbildi teju vienlīdz bieži snieguši visu vecumu iedzīvotāji.
Savukārt ļoti pārliecināti par savu finansiālo nākotni pensijas vecumā ir 6% Latvijas iedzīvotāju.
Bankas "Citadele" meitasuzņēmuma "CBL Asset Management" valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis norāda, ka aptaujas dati atspoguļo iedzīvotāju nedrošību par materiālo labklājību, sasniedzot pensijas vecumu, tomēr redzams, ka tikai 7% vispār nav domājuši par savu finansiālo nākotni vecumdienās.
Iedzīvotāju aptauja sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvija" veikta 2025. gada augustā, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Aptauja
Vai esat apsvēris domu, ka vecumdienas būs jāpavada pansionātā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu