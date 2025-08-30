Ukrainas parlamenta deputāta, bijušā Ukrainas parlamenta spīkera Andrija Parubija slepkavība bija rūpīgi sagatavota, sestdien sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka lietas izmeklēšanā iesaistīts Drošības dienests (SBU). Atgādinām, ka sestdien Ļvivā, Ukrainas rietumos, nošauts bijušais Ukrainas parlamenta spīkers Parubijs. Slepkava aizbēdzis, izvērsta vērienīga viņa meklēšanas operācija.
"Tiesībsargājošās iestādes regulāri ziņo - iekšlietu ministrs, ģenerālprokurors. Viņi izmeklē Andrija Parubija slepkavības apstākļus," platformā "Telegram" pauda Zelenskis.
"Iesaistīti daudzi spēki - visi nepieciešamie. Noziegums diemžēl bija rūpīgi sagatavots. Taču tiek darīts viss, lai atklātu šo noziegumu," videovēstījumā sacīja prezidents.
Zelenskis norādīja, ka runājis arī ar SBU vadītāju Vasiļu Maļuku.
"SBU ir iesaistīts izmeklēšanā," sacīja prezidents.
Zelenskis licis bez kavēšanās sniegt sabiedrībai pārbaudītu informāciju.
Andrijs Parubijs bija vairāku parlamenta sasaukumu deputāts. Spīkera amatu viņš ieņēma no 2016. līdz 2019. gadam. Vēlēšanās 2019. gadā Parubijs parlamentā tika ievēlēts no eksprezidenta Petro Porošenko partijas "Eiropeiskā solidaritāte" saraksta.
Ar Parubija slepkavību ienaidnieki cenšas sēt bailes, platformā "Telegram" pauda Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vadītājs Kirilo Budanovs.
"Ienaidnieki nespēj iekarot Ukrainu ar spēku, tāpēc viņi ķeras pie terorisma, cenšas sēt bailes, provocēt sabiedrībā spriedzi un haosu, lai salauztu ukraiņu tautas gribu pretoties," klāstīja HUR vadītājs.
Budanovs izteica visdziļāko līdzjūtību Parubija ģimenei un draugiem.
"Viņš uz visiem laikiem paliks kā piemērs uzticībai Ukrainas lietai un ukraiņu tautas vienotībai," teikts izlūkdienesta vadītāja vēstījumā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
