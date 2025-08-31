Ķekavas novada pašvaldība saņēmusi juridiskas personas iesniegumu par medību tiesību nomas piešķiršanu trīs pašvaldības zemes gabaliem, tādēļ aicina arī citus medību kolektīvus pieteikties, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.
Iespējams pieteikties uz medību platību nomu 63,10 hektārus lielā īpašumā "Ezeri", 30,90 hektāru lielā īpašumā "Pikstes" un 28,3 hektārus lielā zemes gabalā "Nāves sala".
Pretendentiem, kuri vēlas slēgt līgumu par medību tiesību nomu iepriekš minētajos zemes gabalos, pieteikums ar nepieciešamo informāciju jāiesniedz kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.
Pieteikumus var iesniegt līdz 11. septembrim.
Saistošie noteikumi par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Ķekavas novadā nosaka, ka minimālā pašvaldības medību tiesību nomas maksa gadā ir 0,4 eiro par hektāru, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Medību tiesību nomas pirmtiesība tiek noteikta mednieku kolektīviem un personām vienlaidu medību platību veidošanai, ievērojot šādu prioritāro secību - mednieku kolektīvam, kura medību iecirknis neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību platības, mednieku kolektīvam, kurā vairāk nekā 50% biedru par savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ķekavas novadu un kuram Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē ir reģistrēts medību iecirknis Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
Noteikumi arī paredz, ka pašvaldība pēc pirmā pretendenta iesnieguma saņemšanas izvieto informāciju pašvaldības interneta vietnē par pieprasītajām medību platībām.
Citu pretendentu iesniegumi par paziņojumā norādītajām medību platībām iesniedzami divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.
Ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts līgums. Ja pieteikušies vairāki pretendenti, līgumu slēdz ar personu, kurai ir medību tiesību nomas pirmtiesība.
Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti, viņu starpā tiek rīkota izsole un medību tiesību nomas tiesības iegūst pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas tiesību cenu.
