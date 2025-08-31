Kinoteātrī "Splendid Palace" 16. septembrī plkst.18 notiks dokumentālās filmas "We Will Dance Again" ("Mēs atkal dejosim") pirmizrāde Latvijā, informēja biedrības "Jewnited.lv" pārstāvis Davids Lipkins.
Filma vēsta par 2023. gada 7. oktobra notikumiem Izraēlā, kad "Hamās" teroristu uzbrukumā mūzikas festivālā "Nova" tika nogalināti un nolaupīti simtiem jauniešu. Filma, kuras režisors ir Jarivs Mozers, pasaules pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada rudenī, un šogad saņēma "Emmy" balvu.
Filmas reklāmas rullītis:
Plānots, ka pēc filmas seansa notiks saruna ar vienu no filmas varoņiem un festivālā "Nova" notikušā slaktiņa izdzīvojušo jaunieti Eladu Hakimu, kurš dalīsies savā personīgajā pieredzē. Viņš ir aktieris, modelis, mūziķis un starptautisku pasākumu producents.
Filmu varēs noskatīties bez maksas, taču seansam ir jāreģistrējas iepriekš: tally.so/r/nGZd62. Seanss notiks angļu valodā ar subtitriem latviešu un angļu valodā.
"Hamās" 2023. gada 7. oktobrī iebruka Izraēlā, kur palestīniešu kaujinieki noslepkavoja 1219 cilvēkus, galvenokārt civiliedzīvotājus, un sagrāba 251 ķīlnieku. Tas izprovocēja karu Gazas joslā, kurā vēl tiek turēti 49 ķīlnieki, no kuriem 27 Izraēlas armija uzskata par mirušiem.
