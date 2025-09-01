Āfrikas cūku mēris (ĀCM) konstatēts Ogres novada Lauberes pagastā SIA "Baltic Pork" cūku novietnē ar 20 000 cūku, pavēstīja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).
Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās cūkas tiks likvidētas.
PVD vīrusa skartajā novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu.
Ap ĀCM skarto novietni ir noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Karantīnas zonā ir noteikti ierobežojumi cūku un cūku izcelsmes produktu pārvietošanai.
Dienestā uzsver, ka šobrīd slimības ievazāšanas riski novietnēs ir īpaši augsti - vīruss atrodams vidē un to novietnē var ienest ļoti vienkārši - ar apaviem, apģērbu, inventāru, transportu.
PVD atgādina cūku turētājiem, ka neatkarīgi no tā, cik liela ir cūku novietne, vienīgais veids kā cūkas pasargāt no saslimšanas, ir stingra biodrošības prasību ievērošana.
Tādējādi šogad Latvijā reģistrēti astoņi ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.
Vīruss 2025. gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē - SIA "Nygaard International" novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Savukārt augusta otrajā pusē ĀCM tika konstatēts mājas cūku novietnē ar 65 cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā, kā arī mājas cūku novietnē ar trim cūkām Mārupes novada Babītes pagastā.
Pērn Latvijā visa gada laikā slimība tika konstatēta septiņās saimniecībās ar kopumā 595 mājas cūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
LETA jau vēstīja, ka "Baltic Pork" apgrozījums pagājušajā gadā bija 13,585 miljoni eiro, kas ir par 4,7% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 14,4% un bija 2,896 miljoni eiro.
Kompānijas mājaslapā teikts, ka "Baltic Pork" darbību cūkkopības nozarē sāka 2001. gadā padomju laiku cūku fermā "Krastmalas", Siguldas novada Allažu pagastā. Savukārt 2012. gadā darbību sāka "Baltic Pork" no jauna uzbūvētais cūku audzēšanas komplekss "Rukši", Ogres novada Lauberes pagastā.
"Baltic Pork" audzē Landrases, Jorkšīras un Djurokas šķirņu krustojuma cūkas, kuras galvenokārt tiek realizētas Latvijas tirgū, teikts informācijā kompānijas mājaslapā. Kompānijas izaudzētos sivēnus nobarošanai iegādājas arī citi cūkkopības nozares uzņēmumi. Daļa "Baltic Pork" izaudzēto sivēnu un cūku tiek arī eksportēti.
"Baltic Pork" reģistrēta 2000. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,505 miljoni eiro. "Baltic Pork" īpašnieki ir Norvēģijas "Mork Engebretsen Invest" (71,57%) un "SE Agro Holding" (28,43%), savukārt kompānijas patiesie labuma guvēji ir divi Norvēģijas pilsoņi Ūve Henriks Merks Ēks un Sveins Engebretsens.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.
