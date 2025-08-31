Naktī uz svētdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 142 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzība padarījusi nekaitīgus vismaz 126 lidrobotus.
Fiksēti 16 trāpījumi desmit vietās, bet vēl sešiem objektiem postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas.
Visvairāk dronu naktī tika raidīti pret Odesas apgabalu, kur ievainots viens cilvēks.
Savukārt krievu triecienos Zaporižjas apgabalā ievainoto cilvēku skaits pieaudzis līdz 37, svētdien paziņojis Zaporižjas kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.
Viens cilvēks uzbrukumos tika nogalināts.
Fedorovs norādīja, ka Krievija naktī uz sestdienu un sestdien veica 391 triecienu 16 apdzīvotām vietām Zaporižjas apgabalā. Tai skaitā tika izšautas desmit raķetes pret Zaporižjas pilsētu un palaisti 286 droni pret dažādām apdzīvotām vietām Zaporižjas apgabalā.
Putins devies četru dienu vizītē uz Ķīnu
Vladimirs Putins svētdien ieradies Ķīnā, lai piedalītos Šanhajas sadarbības organizācijas samitā.
Plānots, ka Putins uzturēsies Ķīnā četras dienas, kuru laikā piedalīsies samitā Tiaņdzjiņā, kā arī Pekinā apmeklēs militāro parādi par godu Otrā pasaules kara beigām.
Samitā, kas norisināsies šodien un rīt Tiaņdzjiņā, piedalīsies vairāk nekā 20 valstu līderi, tai skaitā Indijas premjerministrs Narendra Modi un Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans. Tas būs Šanhajas sadarbības organizācijas lielākais samits kopš organizācijas dibināšanas 2001.gadā.
Plānots, ka Putins teiks runu samitā, kā arī tiksies ar Irānas prezidentu Masudu Pezeškiānu, Modi un Erdoganu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka runājis ar Modi, un sacīja, ka sagaida no Indijas premjerministra, ka viņš atbalstīs centienus panākt pamieru Ukrainā. Zelenskis uzsvēra, ka pamiers ir priekšnoteikums miera sarunu sākšanai. Viņš arī apliecināja gatavību tikties ar Putinu.
Šanhajas sadarbības organizācijā ietilpst Ķīna, Indija, Krievija, Pakistāna, Irāna, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Uzbekistāna un Baltkrievija. Vēl 16 valstis piedalās kā novērotājvalstis vai dialoga partnerības valstis.
Eksperti norāda, ka Maskava un Pekina tiecas izmantot tādas platformas kā Šanhajas sadarbības organizācija, lai vairotu savu ietekmi. Plašais samita dalībnieku skaits liecina par Ķīnas augošo ietekmi un Šanhajas sadarbības organizācijas pievilcību ārpus Rietumiem esošo valstu vidū, ziņu aģentūrai AFP norādīja Singapūras Naņjanas Tehnoloģiju universitātes pētnieks Dilans Lo.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
