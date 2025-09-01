2. septembrī valdībā tiks skatīts informatīvais ziņojums par izdienas pensiju sistēmas reformu, kas tostarp paredz vairāku profesiju izslēgšanu no izdienas pensiju saņēmēju loka, liecina valdības sēdes darba kārtība.
Valsts kancelejas izstrādātais piedāvājums paredz izdienas profesijās nodarbinātajām personām, kuras 2027. gada 1. janvārī atrodas dienestā vai darba attiecībās (izņemot personas, kuras 2027. gada 1. janvārī būs ieguvušas tiesības uz izdienas pensiju), pakāpeniski palielināt izdienas stāžu un vecumu par sešiem mēnešiem katru gadu līdz pieciem gadiem, bet prokuroriem - līdz desmit gadiem. Tāpat piedāvājums paredz no pensijas aprēķina izslēgt pēdējos divus mēnešus.
Savukārt personām, kuras līdz 2027. gada 1. janvārim būs uzkrājušas izdienas stāžu, kas mazāks par desmit gadiem, papildus iepriekš minētajām izmaiņām tiks grozīta izdienas pensijas aprēķina formula, paredzot, ka izdienas pensija tiek aprēķināta, ievērojot saņemto darba samaksu 120 mēnešu periodā, kas beidzas divus mēnešus pirms darba atstāšanas.
Tāpat šīm personām izdienas pensijas minimālais un maksimālais apmērs tiks samazināts par 10 līdz 20 procentpunktiem, izlīdzinot starp dienestiem, tai skaitā par pieciem procentpunktiem, ja persona tiek atvaļināta vai atbrīvota no amata.
Savukārt no 2027. gada 1. janvāra no izdienas pensiju profesiju loka plānots izslēgt diplomātus, prokurorus, tiesnešus (paredzot speciālo pensiju), baleta māksliniekus, cirka māksliniekus, kora māksliniekus, leļļu teātra aktierus, orķestra māksliniekus, solistus vokālistus, teātra aktierus (paredzot atbalstu pārkvalifikācijai citā profesijā), kā arī visus amatus un profesijas, kurās personas darba (dienesta) pienākumu izpilde nav saistīta ar regulāru veselības un dzīvības apdraudējumu, tai skaitā atbalsta funkciju veicējus. Tas būs saistoši tikai tām personām, kuras konkrētajā profesijā sāks strādāt pēc 2026. gada beigām. Šobrīd šajās profesijās strādājošos izmaiņas, kas saistītas ar profesiju izslēgšanu no izdienas pensiju saņēmējiem, neskars.
Tāpat tiem, kas sāks strādāt pēc tam, kad izmaiņas būs stājušās spēkā, izdienas stāžā varēs iekļaut privātajā sektorā nostrādāto darba stāžu, bet ne vairāk kā 20% no kopējā izdienas stāža, bet izdienas pensija tiks maksāta līdz vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas brīdim, pēc tam izdienas pensijas izmaksa tiks izbeigta, un persona saņem vecuma pensiju, kas aprēķināta vispārējā kārtībā no personas sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka, ņemot vērā, ka izmaiņas izdienu pensiju sistēmā skar valsts ilgtermiņa saistības, kuras valsts ir uzņēmusies pret izdienas profesijās nodarbinātajiem, Valsts kancelejas izstrādātais piedāvājums īpašu uzmanību pievērš personu tiesiskajai paļāvībai. Līdz ar to ir paredzēts, ka atsevišķas izmaiņas skars izdienas profesijās nodarbinātos pakāpeniski, paredzot pārejas periodus atkarībā no nodarbināto grupām, to uzkrātā izdienas stāža un piedāvātajiem risinājumiem.
Ministru kabineta protokola lēmuma projekts un uzdevumi, kas izriet no ziņojumā iekļauto pārmaiņu piedāvājuma, paredz attiecīgo nozaru normatīvo aktu izstrādi un iekļaušanu valsts budžeta 2026.-2029. gadam veidošanas procesā, ņemot vērā, ka izmaiņu spēkā stāšanās ietekmēs valsts budžeta izdevumus no 2027. gada.
