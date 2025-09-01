Brīvdienās Valsts robežsardze novērsusi 72 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, informēja Valsts robežsardzē.
Kopumā šogad no šīs robežas šķērsošanas apturētas 9217 personas.
Šogad humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana nav liegta 15 nelegālajiem migrantiem.
Kā vēstīts, pērn no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
Valdība iepriekš līdz šī gada 31. decembrim pagarināja pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā.
Pastiprinātās robežapsardzības režīms pierobežā noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ.
Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Situācija ar nelegālajiem migrantiem uz robežas ar Baltkrieviju līdz ziemai noteikti saglabāsies pietiekami saspringta, pagājušajā nedēļā aģentūrai LETA vērtēja Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.