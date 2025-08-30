Latvijas vīriešu basketbola sestdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra trešajā mačā ar rezultātu 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17) zaudēja meistarsacīkšu favorītei Serbijai ar Nikolu Jokiču sastāvā.
A apakšgrupā Serbijai ir trīs uzvaras trīs spēlēs un garantēta vieta astotdaļfinālā, abos aizvadītajos mačos uzvarējusi Turcija, kas šovakar tiksies ar Portugāli, kurai ir viena uzvara divās cīņās. Pa uzvarai trīs mačos ir Latvijai un Igaunijai, bet Čehija zaudējusi visos trīs dueļos.
Traumas dēļ ātri maču noslēdza Andrejs Gražulis.
Serbijas izlasei savainojuma dēļ nevarēja palīdzēt aizsargs Bogdans Bogdanovičs.
Trešdien Latvijas basketbolisti Eiropas čempionāta pirmajā mačā ar 73:93 piekāpās Turcijai, bet piektdien ar 72:70 pieveica Igauniju. Serbija pirmajā cīņā ar 98:64 pārspēja Igauniju, bet otrajā ar 80:69 - Portugāli.
Latvijas valstsvienība vēl A grupā Rīgā 1. septembrī spēlēs ar Portugāli un 3. septembrī - ar Čehiju.
Latvijas izlasi vadībā ar precīzu tālmetienu izvirzīja Dāvis Bertāns, bet pēc tam ar metienu no soda laukuma vidus atbildēja Nikola Jokičs. Jau nākamajā Latvijas izlases uzbrukumā traumu guva Andrejs Gražulis, kurš ātri tika nomainīts.
Turpinājumā abas komandas apmainījās straujiem un rezultatīviem uzbrukumiem, un pēc spēlētām piecām minūtēm rezultāts bija 12:12. Pēc pirmajām desmit minūtēm Latvija bija iedzinējos ar 18:22, divas trešdaļas no saviem punktiem gūstot ar tālmetieniem, savukārt pretinieki saimniekoja soda laukumā, jo īpaši Jokičs.
Serbi pirmo "trejaci" realizēja tikai otrās ceturtdaļas sākumā, kad precīzs bija Tristans Vukčevičs. Ceturkšņa turpinājumā latvieši vairākas minūtes grozu iekaroja tikai ar metieniem aiz perimetra, un tā vidū Dāvis Bertāns atguva latviešiem vadību (29:28). Turpinājumā Kristaps Porziņģis ar bumbas triecien grozā no augšas panāca trīs punktu pārsvaru, taču pretinieki atbildēja ar tālmetienu un Jokiča metienu pēc pagrieziena (33:31).
Ceturtdaļas otrajā pusē pretiniekiem Aleksa Avramovičs bija nekļūdīgs no distances, viņam 100 sekundes pirms došanās pārtraukumā panākot deviņu punktu vadību (42:33). Līdz puslaika beigām Kristers Zoriks ar tālmetienu un Rihards Lomažs ar soda metieniem samazināja pretinieku handikapu (38:42).
Otrā puslaika sākumā komandas šķīra 2-4 punkti, latviešiem punktus pārsvarā gūstot ar soda metieniem, bet pēc Jokiča un Marko Guduriča precīzajiem uzbrukumiem serbi iekrāja astoņu punktu pārsvaru (50:42). Pēc Guduriča precīzā tālmetiena ceturtdaļas pirmspēdējā minūtē serbu pārsvars pārsniedza desmit punktus. Sākot pamatlaika pēdējo desmitminūti, Latvijas izlase bija iedzinējos ar 56:67.
Ja iepriekšējā ceturtdaļā latviešiem neizdevās realizēt kādu no tālmetieniem, tad ceturtā nogriežņa pirmajā minūtē Dāvis Bertāns pievienoja vēl vienu precīzu metienu no distances (59:67). Ogņens Dobričs ātri atbildēja ar metienu no stūra, bet turpinājumā savus metienus realizēja Lomažs un Dāvis Bertāns (63:70) līdz Dobričs vēlreiz bija nekļūdīgs aiz perimetra.
Desmit punkti komandas šķīra arī ceturtās ceturtdaļas vidū. Tās ievadā Dāvis Bertāns izcēlās ar spilgtu epizodi aizsardzībā, bloķējot pretinieku. Pēc tam Artūrs Žagars realizēja vienu no diviem soda metieniem, bet uz Jokiča precīzo uzbrukuma Rolands Šmits atbildēja ar tālmetienu (69:77).
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas divarpus minūtes, Lomažs izcēlās ar trīspunktu gājienu, bet tieši divas minūtes pirms beigu signāla Dāvis Bertāns vēlreiz bija precīzs aiz tālmetienu līnijas - 75:79. Tiesa, vēlāk precīzu tālmetienu izpildīja arī Jokičs (82:75), bet Porziņģis ar diviem soda metieniem samazināja serbu pārsvaru (77:82).
62 sekundes pirms finālsvilpes Artūrs Kurucs realizēja tālmetienu un komandas šķīra vairs tikai divi punkti. Serbijas izlases sekojošajā uzbrukumā tika pārkāpti noteikumi pret Jokiču, kurš no soda metienu līnijas bija aukstasinīgs - 84:80. Atlikušie uzbrukumi netika realizēti, mačam noslēdzoties ar minimālu serbu pārsvaru.
Dienas pirmajā spēlē Igaunija ar rezultātu 89:75 uzvarēja Čehiju.
Vēl šodien plkst.21.15 tiksies Portugāle ar Turciju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.
