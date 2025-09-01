Pēc divām nedēļām, 12. septembrī, netālu no Baltijas valstu robežas sāksies Krievijas un Baltkrievijas stratēģiskās militārās mācības “Zapad-2025”. Lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret šo notikumu, 360TV Ziņas un pētījumu kompānija “Kantar” veica sabiedriskās domas aptauju.
Aptaujas rezultāti rāda, ka apmēram puse Latvijas iedzīvotāju mācības neuztver ar satraukumu. Šādu nostāju biežāk pauduši vīrieši un cittautieši. Savukārt 38% aptaujāto atzina, ka militārie manevri viņus satrauc, un šajā grupā dominē sievietes, cilvēki vecumā no 25 līdz 34 gadiem, kā arī latvieši. Vēl 10% jeb pārsvarā jaunieši konkrētu viedokli nav izteikuši.
Respondentiem tika vaicāts arī, cik lielā mērā viņi piekrīt apgalvojumam, ka Krievijas armijas rezervistu iesaiste mācībās varētu būt slēpta mobilizācija, lai pēc tām nosūtītu karavīrus uz fronti Ukrainā. 43% šim apgalvojumam piekrituši, 22% pauduši pretēju viedokli, bet nozīmīga daļa jeb 35% nav varējuši sniegt atbildi.
Viedokļi dalās arī jautājumā par to, vai “Zapad-2025” ir drauds Baltijas valstu drošībai. Šim apgalvojumam piekrituši 43% aptaujāto, gandrīz tikpat daudz jeb 42% pauduši pretējo, savukārt 15% palikuši bez viedokļa.
Vienlaikus gandrīz puse jeb 47% aptaujāto uzskata, ka gaidāmās mācības nav jāuztver kā drauds. Tomēr 37% ar to nepiekrīt, bet vēl 16% atzinuši, ka viņiem nav izveidojusies nostāja šajā jautājumā.
VIDEO:
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu