Krāslavas novada Krāslavas pagastā svētdien kāds autovadītājs iebraucis kokā un gājis bojā, pavēstīja Valsts policijā.
Kā informē policija, svētdienas rītā automašīnas "Toyota" vadītājs, iespējams, netika galā ar transportlīdzekļa vadāmību, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā. Ceļu satiksmes negadījumā vadītājs gāja bojā.
Valsts policijā izmeklē negadījuma apstākļus.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 92 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 10 personas un viena gājusi bojā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 492 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 271 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi un pieci kriminālprocesi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu