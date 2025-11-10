Mūsdienu uzņēmējdarbībā panākumi nav tikai par procesiem, ražošanu vai pārdošanu. Tie ir par cilvēkiem, par darba vidi, sajūtām strādājot kopā un mijiedarbojoties ar klientiem. Darbinieki ir uzņēmuma dzinējspēks, un mūzika ir “saistviela” uzņēmuma kultūrai, kas ietekmē gan darbinieku motivāciju, gan komandas saliedētību, gan klientu pieredzi.
Turklāt, ja runājam par biznesu, tad bieži domājam par lielajiem uzņēmumiem galvaspilsētā vai lielajās pilsētās. Taču uzņēmējdarbība nav tikai lielo pilsētu stāsts. Tā ir kafejnīca Engurē, frizētava Cēsīs, auto serviss Bauskā, maiznīca Balvos, jaunuzņēmums Kuldīgas vecpilsētā vai viesu nami pie Latgales ezeriem. Tie ir cilvēki, kuri rada darbu un dzīvi savās kopienās. Tieši tāpēc noskaņa ir būtiska – tā nosaka, vai klients vēlēsies atgriezties un vai darbinieks nāks uz darbu ar smaidu. Un, ļaujiet teikt – šeit un tagad ir īstais brīdis mūzikai. Emocijas mēs bieži nejūtam apzināti, bet mūzika kļūst par klusu, tomēr spēcīgu sabiedroto. Tā palīdz uzsākt dienu, iedot enerģiju ražošanas cehā vai uzlabot noskaņu friziera krēslā. Galu galā – mūsu sajūtām ir jāskan.
Mūzika rada īpašo sajūtu: gan kafijas smaržai, gan darba ritmam
Motivācija, kāpēc izvēlamies konkrētu pakalpojumu, produktu vai darba vietu, mums katram būs sava, taču atmiņā paliekošākās būs sajūtas, ko šī pieredze rada. No mārketinga un personālvadības teorijas, kā arī no dzīves skolas pieredzes mācoties, zinām, ka sajūtu aktivizēšanai noder mūzikas spēks. Skaņa, ritms un melodija spēj iedarboties uz cilvēku zemapziņu – radīt entuziasmu, saliedēt komandu vai pat nomierināt saspringtas situācijas. Arī šķietami nejauša mūzikas izvēle birojā vai kafejnīcā ir signāls, kas pastiprina uzņēmuma vērtības un stāstu – tā kļūst par redzamu un dzirdamu zīmola identitātes daļu.
Mūzikas nozīme ir svarīga darbinieku labbūtības pieredzē, un tā ietekmē klientu uztveri un lēmumus. Mūzika rada zīmola piederības sajūtu, esot ne vien estētisks papildinājums, bet precīzs instruments, kas tieši ietekmē biznesa rezultātus. Uzņēmējiem, kuri mērķtiecīgi izmantot šo emocionālo dimensiju, ir iespēja radīt ne tikai produktus vai pakalpojumus, bet arī neaizmirstamus pieredzes stāstus. Mūzika saliedē kolektīvu, mazina saspringumu un iedvesmo. Tā kļūst par vietas vizītkarti, jo arī skaņa ir identitāte. Tāpēc: biznesam vajag emocijas, un emocijām vajag ritmu.
Iedomājieties:
- nelielu ģimenes veikaliņu, kur fonā skan iemīļotas latviešu dziesmas, un cilvēki pavada tur ilgāku laiku;
- sporta zāli, kurā ritmiska mūzika dod papildu motivāciju izturēt pēdējos vingrinājumu atkārtojumus;
- biroju, kur mūzika palīdz koncentrēties un mazina stresu;
- kafejnīcu mazpilsētas centrā, kur mūzika rada atmosfēru, liekot vēlreiz atgriezties.
Mūziķi ir mūsu kaimiņi, atbalstīsim viņu darbu.
Tāpēc šajā vērtību ķēdē svarīgi atcerēties par mūzikas autoriem un izpildītājiem, kuru radošais darbs uzņēmējdarbības vidē kļūst par nozīmīgu instrumentu. Mūzikas autoru un izpildītāju tiesības aizsargā Autortiesību likums, un mūzikas atskaņošanai uzņēmumā nepieciešama publiskā izpildījuma licence. Licencēšana nav tikai formāls pienākums – tā ir veids, kā izrādīt cieņu un profesionālismu mūzikas radītājiem. Licence apliecina: “Tavs darbs ir lielisks, un mēs to novērtējam.”
Licencēšana ir vienkārša – dažu minūšu jautājums
Latvijā mūzikas atskaņošanu publiskās vietās pārrauga un administrē kolektīvās pārvaldījuma organizācijas – LaIPA un AKKA/LAA, katra pārstāvot dažādas mūzikas radīšanā iesaistītās puses: autorus, izpildītājus un producentus. Tas nodrošina, ka visi mūzikas radītāji, kuri iegulda savu intelektuālo un radošo darbu, laiku un resursus, saņem taisnīgu atlīdzību no publiskā izpildījuma licences maksas. Savukārt, uzņēmēji izvēloties legāli izmantot mūziku, sadarbojas ar mūzikas radītājiem – iesniedzot atskaiti par publiskā vietā atskaņoto mūziku, atlīdzība nonāk tieši pie konkrētā darba autoriem un izpildītājiem.
Licences pieteikuma aizpildīšana mājaslapā aizņem vien dažas minūtes. Licencēšana šodien ir gluži kā aktivizēt kādu abonementu internetā:
- piesakies tiešsaistē;
- izvēlies sava uzņēmuma tipu;
- saņem skaidru tarifu;
- un mūzika var turpināt skanēt.
Ik licence ir maza investīcija lielā nākotnē
Mūzika uzņēmējdarbībā ir daudz vairāk nekā fons – tā ir investīcija biznesā, kultūrā un zīmola vērtībā. Uzņēmējiem, kuri to atzīst un izmanto, mūzika kļūst par instrumentu, kas savieno cilvēkus, bagātina pieredzi un rada ilgstošu, autentisku vērtību gan darbiniekiem, gan klientiem.
(Iepazīties ar LaIPA radīto informatīvo materiālu “Darbam vajag ritmu” var šeit.)
