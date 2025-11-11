Latvijā vidējais patēriņa cenu līmenis 2025. gada oktobrī, salīdzinot ar 2024. gada oktobri, pieauga par 4,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.
Gada inflācija Latvijā oktobrī sasniegusi pēdējo divu gadu augstāko līmeni. Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām gada laikā bija pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+1,5 procentpunkti), galvenokārt pieaugot kafijas, mājputnu gaļas, olu, šokolādes, konditorejas izstrādājumu, žāvētas, sālītas vai kūpinātas gaļas, sviesta un piena cenām. Piemēram, kafija gada laikā kļuvusi dārgāka par 35,3%, liellopu gaļa – 28,3%, olas – 21%, šokolāde – 18,2%, mājputnu gaļa – 18,3%, sviests – 11,3%, augu eļļa – 11,6%.
Tāds ir cenu pieaugums gada laikā, savukārt, salīdzinot preču cenas mēneša griezumā (šā gada oktobri ar šā gada septembri), CSP secina, ka inflācija bija 0,4%. Būtiskākā ietekme uz cenu pieaugumu bija ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, galvenokārt siltumenerģijai. Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas mēneša laikā palielinājās par 0,5%. Piemēram, svaigi dārzeņi kļuvuši dārgāki par 6,6%, svaigas vai atdzesētas zivis – 10,7%, maize – 1,1%, siers un biezpiens – 1,4%, konditorejas izstrādājumi – 1,4%, piens – 1,3%, kafija – 1,1%.
