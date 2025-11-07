Pirmizrādi piedzīvojusi filma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana"

Valsts svētku mēnesi ievadījusi režisora Dzintara Dreiberga jaunā spēlfilma “Tīklā. TTT leģendes dzimšana” – biogrāfiska drāma par leģendārās sieviešu basketbola komandas TTT Rīga aizsākumiem. Pirmizrāde 6. novembrī kinoteātrī "Forum Cinemas" notika patriotiskā gaisotnē, piepildot visas 14 zāles.
Uz pirmizrādi pulcējās filmas veidotāji un aktieri – Agnese Budovska, Gatis Gāga, Lolita Ritmanis un citi –, kā arī sabiedrībā zināmi cilvēki, tostarp Skaidrīte Smildziņa-Budovska, Jānis Blūms, Dairis Bertāns, Valdis Valters un Raimonds Vējonis.
“Šī filma nav tikai par basketbolu. Tā ir par cilvēkiem, kas cīnījās un nebaidījās — par mīlestību, ģimeni un drosmi aizstāvēt to, kas svarīgs,” saka režisors Dreibergs.
Filmas patronese Vaira Vīķe-Freiberga, kas darbu jau noskatījusies, atzina: “Es raudāju un aplaudēju. Šī filma atgādina, kā latvieši lauž un nesalaužas — ar gribu un apņēmību iespējams sasniegt lielas lietas.”
Filma tagad skatāma kinoteātros visā Latvijā, un vairākos seansos skatītāji varēs tikties ar filmas radošo komandu.
Aplūko fotogaleriju no pirmizrādes:
