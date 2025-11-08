ASV prezidenta Donalda Trampa nesenie izteikumi par nepieciešamību atsākt kodolizmēģinājumus, jo tos slepenībā veicot arī citas valstis, raisījuši dažādas interpretācijas par Baltā nama saimnieka mērķiem, kā arī izsaukuši reakciju citās valstīs.
Krievijas diktators Vladimirs Putins uzdevis savas valsts atbildīgajām iestādēm ievākt informāciju par Savienoto Valstu plāniem šajā jautājumā, kā arī sagatavot priekšlikums par Krievijas iespējām atsākt kodolizmēģinājumus.
Slepenie izmēģinājumi
Tramps pirmo reizi par nepieciešamību ASV atsākt kodolizmēģinājumus paziņoja pagājušajā nedēļā. Apskatnieki vērš uzmanību uz faktu, ka Trampa sociālajos medijos publiskotā vēsts izskanēja pavisam neilgi pirms viņa tikšanās Dienvidkorejā ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu. "Tā kā citas valstis izmēģina programmas, es esmu uzdevis Kara ministrijai sākt izmēģināt mūsu kodolieročus," paziņoja Tramps, piebilstot, ka tas notiks "uz vienlīdzīgiem pamatiem" ar Krieviju un Ķīnu. Prezidenta izteikumi izraisīja apjukumu ASV medijos un ekspertu vidū, jo no Trampa teiktā nekļuva skaidrs, vai viņš bija domājis pašu kodolieroču izmēģināšanu vai arī dažādu ar tiem saistītu sistēmu izmēģināšanu, kas jau notiek pašlaik. Vēlāk intervijā telekanāla CBS programmai "60 Minutes" Tramps teica, ka Krievija un Ķīna veicot pazemes izmēģinājumus, par kuriem netiek ziņots. Krievija un Ķīna izmēģina kodolieročus, bet "viņi par to nerunā", intervijā pauda Tramps.
"Es negribu, ka mēs esam vienīgā valsts, kas neizmēģina," piebilda Baltā nama saimnieks.
Jāpiebilst, ka Trampa sākotnējais paziņojums par kodolizmēģinājumu atsākšanu sekoja drīz pēc tam, kad Krievijā tika izmēģināta spārnotā raķete "Burevestnik" un kodoltorpēda "Poseidon". Telekanāls CNN pieļauj, ka Kremlis ar šiem izmēģinājumiem varētu būt pamudinājis Trampu sākt runāt par nepieciešamību veikt pilnvērtīgus kodolizmēģinājumus.
Padomnieki nonāk pretrunās
Prezidenta teiktajam par izmēģinājumiem acīmredzami iebildis ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits, kura vadītā ministrija atbild par ASV kodolieroču izstrādi un uzturēšanu. Tramps arī kļūdījies, kodolieroču izmēģinājumus liekot veikt Pentagonam, jo patiesībā par tiem atbildīga ir Enerģētikas ministrija, norāda laikraksts "The New York Times". Ministrs Raits intervijā telekanālam "Fox News" uzsvēra, ka ASV plānotie izmēģinājumi nav saistīti ar "kodolsprādzieniem". Amerikāņiem, kas dzīvo vēsturisko kodolizmēģinājumu vietu tuvumā, "nav pamata bažām", uzsvēra ministrs. Tiks izmēģinātas "visas pārējās kodolieroča daļas", lai pārliecinātos, ka ar to ir iespējams panākt kodolsprādzienu, skaidroja ministrs. Prezidenta teikto par citu valstu izmēģinājumiem savukārt ASV Senātā noraidījis viceadmirālis Ričards Korels, kuru pats Tramps ir izvirzījis par kodolieročiem atbildīgās Stratēģiskās pavēlniecības komandiera amatam. "Ne Krievija, ne Ķīna kodolizmēģinājumus neveic," uzsvēra Korels. Trampa teoriju par citu valstu izmēģinājumiem toties atbalstījis Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Retklifs. Viņš platformā "X" paziņoja, ka Trampam "ir taisnība", kā arī vērsa uzmanību uz Pentagona Aizsardzības izlūkošanas pārvaldes direktora Roberta Ešlija 2019. gadā pausto atziņu, ka Krievija, iespējams, neievēro kodolizmēģinājumu moratoriju atbilstoši stingrākajiem standartiem. Retklifs arī atsaucās uz ASV Valsts departamenta 2020. gadā secināto, ka Ķīna slepeni veic mazas jaudas kodolizmēģinājumus.
Izmēģinājumi nebūtu izdevīgi
Kodolieroču izmēģinājumi bija ierasta prakse Aukstā kara gados, tomēr pēdējos gadu desmitos tie kļuvuši par retumu. ASV kodolieročus pēdējo reizi izmēģināja 1992. gadā. Krievijas (PSRS) pēdējais kodolizmēģinājums notika 1990. gadā, bet Ķīnas – 1996. gadā. ASV 1996. gadā parakstīja Vispārējo līgumu par kodolizmēģinājumu aizliegšanu un līdz šim to ievērojusi. 21. gadsimtā tikai Ziemeļkoreja veikusi kodolizmēģinājumus. Pēdējo reizi tas noticis 2017. gadā.
Kodolieroču eksperti norāda, ka ASV ir veikušas visvairāk kodolizmēģinājumu – 1054.
Ja pasaulē atsāktos šādi izmēģinājumi, ASV ieguvumi būtu vismazākie, bet citas valstis iegūtu papildu ekspertīzi. "Mums bija visi nepieciešamie dati, lai zinātu, kā kodolieroči darbojas. lai pārbaudītu, vai ASV kodolieroči darbosies," intervijā tīmekļa izdevumam "Defense News" norādīja Vašingtonā bāzētā Bruņojuma kontroles un neizplatīšanas centra politikas direktors Džons Erats, piebilstot, ka citām valstīm, izbeidzot izmēģinājumus, šādas ekspertīzes nebija. "Pārtraucot izmēģinājumus, mēs nodrošinājām priekšrocības zināšanās, kas pastāv līdz šai dienai," piebilda eksperts. Pēc kodolizmēģinājumu izbeigšanas ASV ir paļāvušās uz datorsimulācijām, kas izstrādātas, lai noteiktu, kā ierocis reaģēs, ja to iedarbinās. Enerģētikas ministrs Raits intervijā "Fox News" vērsa uzmanību uz faktu, ka kodolieroču pētniecībai domātās ASV laboratorijas nodrošina pārākumu pār citām valstīm. "Mēs ārkārtīgi precīzi varam simulēt, kas notiks kodolsprādzienā. Un to mēs varam tāpēc, ka sešdesmitajos, septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados mēs veicām kodolizmēģinājumus," skaidroja ministrs.
