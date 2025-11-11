Zaudējumi ar vienādu 1:4 pret Vāciju un Slovākiju, kā arī uzvara ar 4:2 pār nogurušo Austriju – ar tādu bilanci Landshūti pameta Harija Vītoliņa vadītā Latvijas izlase.
Pārbaudes turnīros, kāds bija arī Vācijas kausa statuss, rezultāts nav būtiskākais, svarīgāks spēles saturs. Ar to mūsējiem gāja kā pa viļņiem. Pret vāciešiem izdevās atklāt rezultātu, taču vadībā bijām tikai pusminūti, turpinājumā mājiniekiem mūs krietni nomētājot (metienu attiecība 20:33). Pret slovākiem skats vēl bēdīgāks, goda ripu iemetot jau pie 0:4. Savukārt mačā ar Austriju abas komandas nebija vienādās starta pozīcijās, jo pretinieki iepriekšējā vakarā ar 5:2 uzvarēja Vāciju, bet nākamajā dienā jau plkst. 11 atkal viņiem bija jābūt uz ledus. Mūsējie līdz ar to bija svaigāki, panāca 3:0, taču, kā nedaudz atslābinājās, tā minūtes laikā dabūja divas ripas atpakaļ un par to, galvenā trenera Vītoliņa vārdiem sakot, palika rūgtumiņš.
"Spēles bija augstā līmenī, intensīvs hokejs, ātra spēka spēle, katra pieļautā kļūda var maksāt vārtus. Jāmācās spēlēt pareizi, uz komandu. Pirmajos divos mačos pretinieks bija spēcīgāks. Ir pie kā piestrādāt, katram jāsaprot, kāpēc viņš ir komandā. Laba pieredze, cik sapratu, tad vācieši gaida mūs arī nākamajā gadā," Harijs Vītoliņš pēc turnīra secināja, ka viņa vadītā komanda kaunā nav kritusi.
Nedaudz par tiem, kas šajā turnīrā nopelnīja plusus. Lielākais pārsteigums – Denisa Smirnova rezultatīvā spēle, jo Šveices kluba "Kloten" ceturtās maiņas uzbrucējs iemeta divas ripas un atdeva trīs rezultatīvas piespēles, ar pieciem punktiem kļūdams par turnīra otru rezultatīvāko spēlētāju. Šosezon Šveicē Denisam 21 spēlē ir tikai 1+1... Tāda rezultativitāte diezin vai būtu iespējama bez Kaspara Daugaviņa pie sāniem. Ja es būtu, piemēram, kāda Vācijas Hokeja līgas (DEL) kluba menedžeris, tad jau šodien Daugaviņam galdā būtu līguma piedāvājums. Viņš izcēlās uz šī līmeņa, piedalījās četros no sešiem Latvijas vārtu guvumiem, tiesa, divas reizes arī nevajadzīgi noraidījās. Ja kādam vēl bija jautājumi, vai kapteinim ir vieta olimpiskajā sastāvā, tad pēc šī turnīra atbilde ir skaidra – Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierim Milānā jāspēlē! Beidzot arī Latvijā varējām pārliecināties, ka 17 gadus vecais Alberts Šmits ir lietaskoks. Sen mūsu hokejā nav bijis aizsarga, kurš savā debijas mačā izlasē nebaidās no savas laukuma zonas veikt reidu ar ripu līdz pretinieku vārtu priekšai, apspēlējot vairākus pretiniekus un arī uzmetot. Viņu novērtēja arī izlases treneri, un ne velti jau pirmā mača beigās Šmits spēlēja skaitliskajā vairākumā.
Pirmos vārtus šosezon iemeta Miks Indrašis, kurš Čehijas Mlada Boleslavā 12 spēlēs palika uz nulles, savukārt Ralfs Freibergs aizvadīja savu 150. spēli izlasē. Vairāk par viņu valstsvienībā no aizsargiem spēlējuši tikai Rodrigo Laviņš (226), Kristaps Sotnieks (196), Guntis Galviņš (182), Oskars Cibuļskis (171), Georgijs Pujacs (162) un Atvars Tribuncovs (161).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu