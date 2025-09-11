Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv
Lai šī svētku nedēļa ir piepildīta ar patriotisku lepnumu, sirdsmieru un klusuma brīžiem, kuros pieminam drosmīgos un stipros, kas sargājuši mūsu zemi. Novembris aicina apstāties, ielūkoties sevī un atrast mieru arī ikdienas steigā. Un kur gan vēl labāks sabiedrotais pārdomu brīžiem, ja ne grāmata - tā, kas spēj vienlaikus iedvesmot, aizraut un likt aizdomāties.
Aizvadītās nedēļas "Globuss" grāmatnīcu topā redzami vairāki spilgti jaunpienācēji, kas uzreiz piesaistījuši lasītāju uzmanību.
Starp tiem - Romijas Felkas tumšais kriminālromāns "Drūmais kaps" (izdevniecība "Latvijas Mediji". Kapracis no rīta atklāj, ka nakts melnumā apgānīts kaps, kurā iepriekšējā dienā apglabāts izmeklētājas Frīdas Paulsenas skolasbiedrs. Kad kaps tiek atvērts, visus pārņem šausmas - zārkā atrod vēl vienu līķi: dīvaini apģērbtu meiteni ar svaigiem ziediem rokās. Vai tā ir viena no dvīņumāsām, kas pazuda pirms daudziem gadiem? Un ja tā - kur ir otra?
Romija Felka ir viena no populārākajām vācu kriminālromānu autorēm, un viņas sērija par izmeklētāju Frīdu Paulsenu jau iekļauta "Spiegel" bestselleru sarakstā.
Patīkams pārsteigums topā ir Nikolasa Spārksa jaunākais romāns "Tikai viena vēlēšanās" (izdevniecība "Latvijas Mediji") - sirsnīgs un dziļi emocionāls stāsts par mīlestību, piedošanu un dzīves ceļiem, kas ne vienmēr aizved tur, kur esam gaidījuši.
Megija, jaunībā pieredzot negaidītu grūtniecību un vientulību, atrod spēku un iedvesmu fotogrāfijā - savā mūža aicinājumā. Gadiem vēlāk viņa sēž pie Ziemassvētku eglītes un domās atgriežas pie pagātnes, kad jaunais asistents uzdod vienkāršu jautājumu: ja viņai būtu tikai viena vēlēšanās, kāda tā būtu?
Spārksa romāni vienmēr atgādina, ka mīlestība, pat ja tās ceļš ir citāds, vienmēr ir dāvana. Viņš ir viens no pasaules populārākajiem romantisko stāstu autoriem, un arī šoreiz viņa darbs silda sirdi un atgādina - cerība nekad nepazūd.
Topā iekļuvis arī Sanitas Dejusromāns "Vīns un pelmeņi" (izdevniecība "Latvijas mediji") - jaunākais darbs iemīļotajā sērijā "Vakara romāns". Skolotājas Ances dzīve ir vientulīga, un pandēmijas ierobežojumi to padara vēl grūtāku. Kad draudzene nolemj viņu "izglābt" un atrast piemērotu partneri, Ance piekrīt, taču notikumi izvēršas pavisam negaidīti. Viegls, sirsnīgs un dzīvesgudrs stāsts par cilvēku attiecībām, drosmi un otro iespēju.
Savukārt Ilzes Upītes romāns "Atdzimušie" (izdevniecība "Latvijas Mediji") pieskaras sāpīgām, bet dziļi cilvēciskām tēmām - zaudējumam, sērām un vēlmei dzīvot tālāk. Piecus gadus pēc traģiskas avārijas, kurā gājis bojā Lūcijas vīrs, viņa joprojām nespēj pilnībā atlaist pagātni. Drūmajā rudenī viņu apciemo ne tikai atmiņas, bet arī jauna iespēja - dzīvei, mīlestībai un ticībai.
Šīs nedēļas tops ir īpaši bagāts - tajā sastopas trilleri, romantika un dzīvesstāsti, kas spēj uzrunāt ikvienu.
Atrodi savu grāmatu un ļauj, lai rudens vakari kļūst par laiku, kad pasaule apstājas, bet stāsts sākas no jauna.
