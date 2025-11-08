Amerikā notikusi politiskā zemestrīce. Par ASV lielākās pilsētas Ņujorkas mēru ievēlēts 34 gadus vecais (patiesībā jaunais!) Demokrātu partijas politiķis Zohrans Mamdani. 

Pirmajā vēlēšanu kārtā, kas notika 4. novembrī, par Z. Mamdani nobalsoja 50,4% vēlētāju. Pietiekami, lai nākamos četrus gadus Ņujorkas mēra krēslā atrastos indiešu izcelsmes musulmanis, jurists ar izteikti kreisiem uzskatiem. Ieskatam daži viņa programmas punkti. Iekārtot īpašus pašvaldības pārtikas produktu veikalus, kur preces tiktu pārdotas "bez uzcenojuma". Ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu un bezmaksas bērnudārzus, iesaldēt īres cenas, paaugstināt minimālo algu līdz 30 ASV dolāriem stundā. Kur tam visam ņemt naudu? Paaugstināt nodokļus bagātajiem un lielajām korporācijām! Celt nekustamā īpašuma nodokli turīgajās apkaimēs, kur vairākumā dzīvo baltie amerikāņi. Tā ir izteikta pārdales ekonomika. Tikmēr daži politikas vērotāji jau paspējuši nodēvēt Z. Mamdani par Demokrātu partijas "patieso līderi". Izskatās, ka tāds viņš patlaban arī ir, vismaz partijas kreisajā spārnā noteikti.

Mēs varam ironizēt par Z. Mamdani uzskatiem un pasmaidīt par viņa iecerētajām reformām. 

