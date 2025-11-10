Pagājušajā nedēļā no Latvijas iedzīvotajiem kopumā izkrāpti 434 946 eiro, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
No 3. novembra līdz 9. novembrim Valsts policijā reģistrēti 227 krāpšanas gadījumi. No tiem 64 gadījumos iedzīvotāji zaudējuši naudu, bet 163 gadījumos krāpnieku mēģinājumi beigušies bez finansiāliem zaudējumiem.
Kopējie iedzīvotāju zaudējumi sasniedz vismaz 434 946 eiro. Vēl joprojām visvairāk naudas izkrāpts vikšķerēšanas jeb viltus zvanu gadījumos, kad krāpnieki uzdodas par komunālo pakalpojumu sniedzēju, Valsts policijas, mobilo operatoru, Valsts ieņēmumu dienesta, kredītiestāžu vai sociālo dienestu darbiniekiem.
Pagājušajā nedēļā telefonkrāpniekiem izdevies izkrāpt 248 140 eiro, un visvairāk šādu gadījumu - 121 - reģistrēts Rīgas reģionā.
