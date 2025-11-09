Ko igaunis var iemācīt latvim un ko latvis igaunim — trīs vīru domas par Deju svētkiem

2025. gada vasara bija pārpilna ar dejas notikumiem. Ne tikai Latvijā. Tāpēc paskatīsimies pāri žogam un salīdzināsim mūsu un ziemeļu kaimiņu igauņu deju svētkus.
Salīdzināšanu veiks trīs vīri – latvietis Artis Puriņš, igaunis Kalevs Jervela un Juris Žīgurs, kurš ir Igunijā jau sen mītošs latvietis. Piebildīšu, ka visi trīs ir ilgus gadus saistīti ar deju svētkiem un vairākās sarunās atklāja man un jums, mīļie lasītāji, savas domas.
Radniecība, Igaunijas VVI Deju svētku stāsts
XXI Deju svētki ir par visu to, kas savijas vienotā stāstā par mūsu radniecību — stāstā, kura nodaļas vēsta gan par to, kas mums ir kopīgs, gan par to, kas katru no mums padara unikālu savā veidā.
Taisnība, igauņu nav ļoti daudz, un mūsu ir neliela valsts, kuras meži rudenī maina krāsu. Tomēr šeit mājo pārsteidzoši plašs tradīciju, paražu, dziesmu, deju, mūzikas, tautas tērpu un dialektu klāsts — gluži kā sajaukti sakņu pavedieni, kas noteikti veido katra dzimtas koka pamatu, katrs ar savu īpašu, vitāli svarīgu lomu.
Deju svētku stāsts sākas jau no tā brīža, kad tiek izsūtīti ielūgumi uz dzimtas salidojumu un dažādās vietās sākas gatavošanās. Kādas ir tās sajūtas un paražas, kas vada tevi pretī kopā sanākšanai — ar visu ģimeni kopā, pašā deju laukuma vidū?
Kas Igaunijā pārsteidza igauni Kalevu?
CV: Kalevs Jervela (1960) ir igauņu deju skolotājs un folklorists. Igaunijas Tautas deju un tautas mūzikas biedrības valdes priekšsēdētājs. Viņš ir bijušais Deju folkloras kopas „Leigarid“ mākslinieciskais vadītājs (1981-2014) un vairāku lielu tautas deju uzvedumu režisors un mākslinieciskais vadītājs.
Kalevs par igauņu dejas svētkiem: „Šī gada svētkiem visai negaidīta un reizē tautas tradīcijās balstīta koncepcija, par ko paši igauņi saka, ka pirmo reizi deju svētkus veido sieviete, pat trīs sievietes kopā un tādejādi tie ir caur sievietes skatuleņķi.“
Mani šajā reizē pārsteidza mūsu dejotāju sagatavotība, dzīvesprieks un gribasspēks. Tā kā grupām iepriekš bija nosūtīti laukuma zīmējumi, dejotāji mājās apguva savus zīmējumus un deju modifikācijas, un laukuma mēģinājumi galvenokārt bija saistīti ar pielāgošanos un dejošanu kopā ar citām grupām.