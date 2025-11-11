Pagājušas divarpus nedēļas, kopš Lauras Vizlas ekskluzīvais "Mercedes-Benz" parādījies sludinājumu slejās. Auto aizvien ir pieejams – par to pārdevēja prasa teju 40 tūkstošus eiro.
"Pircēju interese nav liela un nekad arī nebūs," vērtē pārdošanas firma, kam auto tirgošana uzticēta.
Vizlas Mercedes-Benz nes ekskluzīva luksus auto statusu. Tādas kategorijas automašīnas gaida ļoti individuālu pircēju.
"Vienkārši jāgaida," saka pārdevējs.
"Var dienas laikā pārdot, var arī pusgada laikā pārdot. Stiepts jēdziens,"
sarunā ar Lasi.lv, vērtē BRC autocentrā.
Mašīna kopumā ir normālā stāvoklī. Latvijas auto tirgū pārdošanā izliktais "Mercedes-Benz CLS 63 Amg" ir reta parādība. Pašlaik otra tāda Latvijas tirgū nav.
Jau ziņots, ka ekskluzīvo automašīnu Laura Vizla saņēma kā dāvanu no sava bijušā partnera, basketbolista Kristapa Porziņģa. Par auto pārdošanu lemts tāpēc, ka sieviete vēlas jaunu mašīnu un lūkojas Bentley markas virzienā.
Kristapa un Lauras attiecības izira 2023. gada beigās. Izskanējušās baumas par sievietes jaunajām attiecībām viņa noraida.
Porziņģis pašlaik aizvada pirmjo sezonu NBA komandas Atlanta Hawks rindās.