Izraēlas cīņa pret kaujinieku grupējumu "Hizbollah" Libānā un "Hamās" Gazas joslā ne tuvu nav beigusies, pirmdien Izraēlas parlamentam paziņoja premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Netanjahu sacīja, ka abi grupējumi pārbruņojas un nav atteikušies no sava mērķa iznīcināt Izraēlu, ziņoja premjera birojs.
Izraēla ir apņēmusies ar "dzelzs dūri" īstenot pamiera vienošanās ar šiem grupējumiem, sacīja Netanjahu.
Libānā daudzi baidās no jaunas konflikta eskalācijas starp Izraēlu un šiītu kaujinieku grupējumu "Hizbollah".
Lai gan pamiers starp abām pusēm pastāv jau apmēram gadu, Izraēla apsūdz "Hizbollah" par pārbruņošanos un ir gandrīz katru dienu devusi triecienus šī grupējuma mērķiem Libānā.
Izraēla ar ASV atbalstu cenšas panākt "Hizbollah" atbruņošanos, un ASV sūtnis Toms Baraks ir brīdinājis par tālākiem pasākumiem, ja grupējums nepakļausies šai prasībai.
Netanjahu sacīja, ka militārais spiediens uz "Hamās", tai skaitā ofensīva Gazas pilsētā, un ASV diplomātiskais spiediens "Hamās" izolēšanai bija galvenie faktori, kas nodrošināja visu dzīvo ķīlnieku atbrīvošanu un gandrīz visu mirušo ķīlnieku līķu atdošanu.
Kritiķi, tai skaitā ķīlnieku radinieki, gan uzskata, ka vienošanos Gazas joslā bija iespējams panākt agrāk, potenciāli izglābjot vairāk cilvēku dzīvību.
Saskaņā ar ASV ierosināto vienošanos līdz šim ir atbrīvoti visi 20 vēl dzīvie ķīlnieki un ir atdoti 24 ķīlnieku līķi. Četru ķīlnieku līķu atrašanās vieta vēl nav zināma.
