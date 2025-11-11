ASV prezidents Donalds Tramps apžēlojis savu bijušo personisko advokātu Rūdiju Džuliāni un virkni citu sabiedroto, kuri tika turēti aizdomās par mēģinājumiem nelikumīgi ietekmēt 2020. gada prezidenta vēlēšanu iznākumu.
ASV prezidenta vēlēšanās 2020. gadā Tramps zaudēja demokrātam Džo Baidenam, bet sākotnēji atteicās atzīt sakāvi un apgalvoja, ka vēlēšanu rezultāti tikuši viltoti. Tramps un viņa sabiedrotie arī centās ietekmēt vēlēšanu iznākumu, tostarp panākt, ka vairākos štatos tiek mainīti apstiprinātie rezultāti. Tramps piešķīris "pilnīgu un beznosacījumu" apžēlošanu vairāk nekā 70 cilvēkiem, tai skaitā saviem bijušajiem advokātiem Džuliāni un Sidnijai Pauelai un bijušajam prezidenta personāla vadītājam Markam Medouzam, vietnē "X" paziņoja Trampa administrācijas advokāts Eds Martins.
Nevienam no apžēlotajiem nebija izvirzītas apsūdzības federālā līmenī, taču prezidenta piešķirtā apžēlošana varētu liegt nākamajām administrācijām saukt pie atbildības iespējamos līdzdalībniekus. Starp apžēlotajiem ir arī jurists Džons Īstmens, kurš ierosināja stratēģijas, lai novērstu vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, un ilggadējais Trampa padomnieks Boriss Epstains.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu