Vai Īrijas modelis der Latvijai? Hermaņa iecere par "ceļojošās balss" sistēmu raisa šaubas

Māris Antonevičs
Māris Antonevičs / Latvijas Avīze
2025. gada 09. novembris, 00:00
2025. gada 09. novembris, 00:00
Īrijā vēlētājs iecirknī parasti saņem garu papīra strēmeli, uz kura ir visi kandidāti, kurus viņš var sarindot vēlamajā kārtībā. Arī saskaitīt rezultātus nav viegli – tas ilgst piecas dienas.
Īrijā vēlētājs iecirknī parasti saņem garu papīra strēmeli, uz kura ir visi kandidāti, kurus viņš var sarindot vēlamajā kārtībā. Arī saskaitīt rezultātus nav viegli – tas ilgst piecas dienas.
Foto: Reuters/Scanpix

Lai gan retāk nekā par tautas vēlētu prezidentu, arī idejas par vēlēšanu sistēmas maiņu Latvijā parādās regulāri, faktiski kopš neatkarības atgūšanas.

Tagad to kā savu galveno mērķi izvirzījis jauns politiskais spēks, kura priekšgalā ir režisors Alvis Hermanis. Visos paziņojumos un intervijās viņš un domubiedri uzsver, ka tas ir vienīgais patiesi svarīgais jautājums, viss pārējais ir otršķirīgs. Savukārt ar vēlēšanu sistēmas palīdzību iecerēts mainīt visu Latvijas politisko kārtību, kuras centrālais elements šobrīd ir partijas. Ne velti pirmais paziņojums bija, ka tiks veidota kustība "Bez partijām", kas radīja iespaidu, ka partijas iecerēts vispār likvidēt. Aktīvisti vēlāk skaidrojās, ka tā tas nav domāts, partijas varēšot palikt, vienkārši vēlēšanās būtiski mazināsies to loma. Priekšplānā izvirzīsies individuāli politiķi, spilgtas personības.

Hermanis citstarp izteicies, ka viņš vēlas izmantot "Trojas zirga" pieeju – izveidot jaunu partiju, kas, izmantojot esošo vēlēšanu kārtību, iegūtu vairākumu parlamentā un tur nobalsotu par vēlēšanu likuma izmaiņām. Pēc tam Saeimu varēšot atlaist un vēlēt jaunu – jau pēc jaunās kārtības. ""Normālās" LV partijas tiek dibinātas kongresos, kur visiem sadrukāti T krekli un cepurītes ar partijas logo un kur visi beigās sadodas rokās un dzied himnu. Mums te tā nebūs. Mēs bez patosa šo auto būvēsim braukšanas gaitā un atklāti. Tā kā mēs esam pret partijām, tad mūsu "partijā" viss notiks nepareizi un pret noteikumiem. (..) Esmu diezgan pārliecināts, nākamā gada 3. oktobrī par to nobalsos 63%," soctīklos raksta Hermanis. Iespēju, ka tik daudz nedabūs, viņš pagaidām nepieļauj.

Proporcionālo vēlēšanu princips noteikts Satversmē

Bet kas tad tā ir par brīnumsistēmu, kas palīdzēs nonākt pie iecerētā? Kā piemērs tiek piesaukta Īrijas un Maltas vēlēšanu kārtība, parādījušās arī atsauces uz pirmskara Latviju.

Te vispirms jāpaskaidro, ka vēlēšanu veidu pasaulē ir ļoti daudz, tomēr parasti tās iedala proporcionālās vai mažoritārās, kā arī var būt jauktās, kur daļu parlamenta vēl pēc viena, daļu – pēc otra principa. Mažoritārās sistēmas ideju var raksturot ar teicienu "uzvarētājs paņem visu". "Parasti tie ir vienmandāta apgabali, kurš kandidāts ir pirmajā vietā, tas arī tiek ievēlēts. Pārējie, vienalga, cik viņi bijuši un cik balsis dabūjuši, paliek bešā. Protams, ir dažādi apakšvarianti. Piemēram, var noteikt vēlēšanu otro kārtu – ja pirmajā balsojumā kāds no kandidātiem nav dabūjis vairāk par 50%, tad otrajā piedalās divi visvairāk balsis saņēmušie. Ir vēl specifiskāki modeļi, piemēram, ka mažoritārais princips tiek izmantots nevis vienmandāta, bet daudzmandātu apgabalā. Te uzvarētājs paņem nevis vienu deputāta vietu, bet uzreiz daudzas. 

Mažoritārajā sistēmā iznākums parasti ir tāds, ka lielie spēki iegūst neproporcionāli daudz vietu. Tipisks piemērs varētu būt Lielbritānija. 

Var apskatīties pēdējās apakšnama vēlēšanas – leiboristi kopā saņēma mazāk nekā pusi balsu, toties ieguva ievērojamu vairākumu parlamentā," skaidro vēlēšanu sistēmu pētnieks Ritvars Eglājs.

Tās, kā Latvijā esam balsojuši līdz šim – ar partiju sarakstiem daudzmandātu apgabalos –, ir proporcionālā sistēma. Kā teikts Satversmes 6. pantā: "Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās." Šis ir viens no tiem pantiem, kuros formulēti valsts pamati, tāpēc to var grozīt tikai tautas nobalsošanā, piekrītot vismaz pusei no visiem balsstiesīgajiem. Diezgan maza iespēja, ka tas izdotos. Taču Alvis Hermanis un viņa domubiedri uzsver, ka no proporcionālā principa nedomā atteikties, tā galvenā pazīme – daudzmandātu apgabali – tiktu saglabāti. Viss pārējais gan būtu stipri atšķirīgi nekā līdz šim.

Viņu piedāvājums: "Pāriet uz "pārnesamās balss vēlēšanu sistēmu" ("Single Transferable Vote", STV), kuru izmanto arī Īrijā un Maltā. Tā ir Satversmei atbilstoša proporcionālā sistēma, kur vēlētājs pats izveido savu sarakstu, sarindojot kandidātus pēc vēlamības. Vairs nav jāizvēlas starp daudziem partiju sarakstiem – visi kandidāti ir vienā kopīgā sarakstā, un vēlētājs var balsot gan par vienu, gan vairākiem cilvēkiem." Līdzšinējo piecu vēlēšanu apgabalu (Rīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale) vietā viņi piedāvā sadalīt Latviju 17 apgabalos, katrā ievēlot 5–7 deputātus. Piemēram, Rīgu piedāvāts sadalīt piecos apgabalos. "Kandidātus var izvirzīt gan partijas, gan paši kandidāti, savācot 200 iedzīvotāju parakstus. Vienā biļetenā ir visi apgabala kandidāti. Vēlētājs atzīmē savu izvēli secībā (1., 2., 3. utt.), tādējādi izveidojot savu unikālo sarakstu," savā apkārtrakstā norāda jaunā politiskā spēka veidotāji, solot nākotnē sagatavot detalizētākus priekšlikumu. Par šiem jautājumiem tad visa sabiedrība atlikušo laiku līdz vēlēšanām varēšot diskutēt.

Sarežģītāka un vārīgāka pret nomelnošanām

Runājot par Īrijas vēlēšanu kārtību, R. Eglājs atzīmē, ka latviešu valodā tai pagaidām nav nostabilizējies termins, taču viņam piemērots variants šķiet "ceļojošās balss" sistēma. Viņa skatījumā arī 

pašreizējā Latvijas vēlēšanu sistēma ar maināmajiem sarakstiem (iespēju kandidātiem pielikt plusiņus vai svītrot) jau esot sarežģītāka par caurmēra balsošanas kārtību daudzās citās Eiropas valstīs, taču Īrijas sistēma ir vēl daudz sarežģītāka. 

"Tur ir daudzmandātu apgabali, tātad tā pieskaitāma proporcionālajām sistēmām. Katrā apgabalā tiek ievēlēti trīs līdz pieci deputāti. Nosacīti visi kandidē individuāli, bet tāpat jau ir labi zināms, kuri kandidāti ir no vienas partijas, kuri no citas. Vēlētājs tos var sarindot pēc saviem ieskatiem – vai nu pilnā apjomā, vai daļēji. Tad vispirms skatās pirmās balsis, un, ja apgabalā tiek ievēlēti pieci deputāti, tad ievēlēšanai pietiek ar sesto daļu pirmo balsu, jo skaidrs, ka pārējiem būs mazāk. Ja kāds populārs kandidāts ir dabūjis vairāk pirmo balsu, tad šīs viņa, tā teikt, uzvijas balsis pārrēķina citiem. Te arī slēpjas tas velns sīkumos – jo tālāk otrās, trešās, ceturtās balsis jau var atšķirties, un tur parādās ļoti liels kombināciju skaits," atzīmē vēlēšanu eksperts. "Īrijā šāda sistēma ir kopš valsts pirmsākumiem, viņi to simt gadus ir darījuši un nav atmetuši. Ja to ieviestu Latvijā, gan jau arī mēs tiktu galā, taču vismaz sākumā tā būtu sarežģītāka, nesaprotamāka, vārīgāka pret nomelnošanām un vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanām, to vairāk varētu izmantot vēlēšanu reputācijas graušanai," saka R. Eglājs. Tagad dažreiz izskan neapmierinātība, ka pēcvēlēšanu rītā vēl nav zināms jaunās Saeimas sastāvs, bet Īrijā norma ir, ka balsis tiek skaitītas piecas dienas. To dara ar rokām, skenēt šādus biļetenus un automātiski apkopot rezultātus, visticamāk, nevarēs. Bet arī tāpat var rasties problēmas ar rokraksta saprašanu – kādu tieši skaitli vēlētājs ierakstījis, piemēram "1" var sajaukt ar "7", "6" ar "0" un tamlīdzīgi. "Tas var novest pie tā, ka tavu balsi atzīst par nederīgu, jo tev ir neskaidrs rokraksts," atzīst vēlēšanu eksperts.

Vai "lokomotīves" vairs neievilks "vagoniņus"

Ieejot vēlēšanu iecirknī Īrijā, vēlētājs bieži saņem gandrīz metru garu papīra strēmeli. To gan veicina arī tas, ka šajā valstī biļetenos redzamas arī visu kandidātu fotogrāfijas un vēl cita informācija. Kā norāda R. Eglājs, tā vairāk ir vēsturiski veidojusies tradīcija, nevis obligāts priekšnoteikums: "Dažās valstīs ir šāda pieeja, rakstīt ne tikai kandidātu vārdus un uzvārdus, bet arī citu informāciju, pat fotogrāfiju un partijas emblēmu. Īpaši tas ir izplatīts zemēs, kur ir augsts analfabētisms." Latvijā bez tā varētu iztikt, taču, ja, piemēram, mums būtu 17 vēlēšanu apgabali, kā piedāvā režisors A. Hermanis un domubiedri, un katrā jāievēl ap seši deputāti, arī te varētu sagaidīt diezgan iespaidīga izmēra sarakstus, jo kandidēt gribētāju Latvijā parasti netrūkst. Piemēram, 2022. gada 14. Saeimas vēlēšanās no 19 sarakstiem kopā kandidēja 1829 personas.

Ritvars Eglājs: "Ja šo sistēmu ieviestu Latvijā, gan jau arī mēs tiktu galā, taču vismaz sākumā tā būtu sarežģītāka, nesaprotamāka, vārīgāka pret nomelnošanām un vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanām, to vairāk varētu izmantot vēlēšanu reputācijas graušanai."
Ritvars Eglājs: "Ja šo sistēmu ieviestu Latvijā, gan jau arī mēs tiktu galā, taču vismaz sākumā tā būtu sarežģītāka, nesaprotamāka, vārīgāka pret nomelnošanām un vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanām, to vairāk varētu izmantot vēlēšanu reputācijas graušanai."
Foto: Ieva Leiniša/LETA

R. Eglājs gan spriež, ka partijas šajā situācijā vairs necenstos pieteikt maksimālo kandidātu skaitu katrā apgabalā, bet vairāk vērtētu, cik reāli balsis tur var iegūt. Tomēr kandidātu saraksts būtu pietiekami garš, un var pieņemt, ka daļai vēlētāju diezgan ātri apniktu to aizpildīt, tāpēc jārēķinās, ka bieži sanumurēti būs nevis visi, bet tikai daļa no kandidātiem. Tas vēlēšanu biļetenu nepadarītu nederīgu, tomēr formāli vēlētāju griba nebūtu līdz galam noskaidrota.

Jaunās partijas veidotāji uzskata, ka, arī mainot līdzšinējo kārtību, vajadzētu saglabāt vēlētāju ērtību, ka var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, neatkarīgi no dzīvesvietas. Taču arī te viss nav tik vienkārši. R. Eglājs: "Ja palielinās vēlēšanu apgabalu skaits, attiecīgi samazinās katrā apgabalā ievēlamo deputātu daudzums, tad radīsies jautājums, kas patiesībā skar arī Satversmi – vai vēlēšanas ir vienlīdzīgas? Proti, kāds ir vēlētāja balss svars. Jau ar pašreizējo sistēmu ir bijuši būtiski vienlīdzības kropļojumi, piemēram, 2018. gadā Vidzemes vēlēšanu apgabalā vēlētāja balss bija pusotru reizi nevērtīgāka, nekā vēlētāja balss Latgalē. Jo vairāk apgabalu, jo vairāk šīs atšķirība pieaugs, un tas rada spiedienu ierobežot šo brīvo balsošanu, "piesienot" vēlētājus konkrētam iecirknim."

Savukārt, ja vēlētāji vairs nevarēs balsot jebkurā iecirknī, tas var mazināt līdzdalību vēlēšanās kopumā. Latvijā tā nav bijusi īpaši augsta: 14. Saeimas vēlēšanās piedalījās 59,41% no balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, 13. Saeimas – 54,56%, 12. Saeimas – 58,85%, 11. Saeimas – 59,49%, 10. Saeimas – 62,63%, 9. Saeimas – 62,23%.

Vai sistēmas izmaiņas palīdzētu risināt izvirzītos mērķus, piemēram, panākt, ka "lokomotīves neievilks vagoniņus" (aiz populāru līderu mugurām parlamentā neienāks mazpazīstami kandidāti, par kuriem citādi neviens nebūtu balsojis)? R. Eglāja ieskatā, tas tomēr neļautu pavisam izvairīties no šīs parādības – "vagoniņi" tāpat tiktu ievilkti, bet citādā veidā. Kā piemēru viņš min Īriju, kur pēdējās vēlēšanās premjerministra uzvijas balsis dabūjis cits viņa partijas kandidāts, kas bija tajā pašā apgabalā. Taču atkal jau – jo mazāki vēlēšanu apgabali, jo mazāk iespēju ievilkt. "Piecmandātu apgabalā, viens līderis pat gribēdams nevarēsi ievilkt vairāk par četriem," secina vēlēšanu eksperts.

Vai šis Īrijas vēlēšanu modelis palielinātu personību lomu politikā? R. Eglājs: "Jā, Īrijas vēlēšanās personību loma ir liela, taču arī Latvijas pašreizējā vēlēšanu kārtībā tā ir liela, jo mums ir grozāmi kandidātu saraksti. Partijas var izveidot sarakstu, taču vēlētājiem ir iespēja to mainīt pēc saviem ieskatiem, un parasti tā tas arī notiek. 

Ir daudz piemēru, kad cilvēki varbūt pat paši apzināti izvēlas būt pēdējā vietā sarakstā, bet tiek ievēlēti. Tāpat ir daudzi gadījumi, kad saraksta līderis izpelnās daudz svītrojumus un netiek ievēlēts. 

Partiju loma būtu liela tad, ja būtu negrozāmi saraksti, taču Latvijā tā nav."

Diskusijās par vēlēšanu sistēmām parādījušās arī atsauces uz pirmskara Latvijas vēlēšanu kārtību. Galvenā atšķirība – tolaik nebija procentu barjeras, kas partijām jāpārvar, lai iegūtu deputātu vietas parlamentā. Tā tika ieviesta, sākot ar 5. Saeimas vēlēšanām 1993. gadā. Sākotnēji barjera bija 4%, vēlāk tika paaugstināta uz 5%, lai izvairītos no politiskās sadrumstalotības. Ja ievieš līdzīgu vēlēšanu kārtību kā Īrijā, tad tur procentu barjera nedarbojas, jo vēlētājs izdara izvēli par individuāliem kandidātiem, nevis partijām. Vēl viena specifiska pirmskara Latvijas vēlēšanu iezīme bija ārēji grozāmi saraksti, kurus varēja papildināt ar kandidātiem no citiem sarakstiem. Turklāt sarakstus varēja iesniegt ne tikai partijas, bet arī citas grupas. Lai gan vēlēšanās populārāki bija partiju saraksti (visvairāk balsu visās četrās līdz 1934. gadam notikušajās Saeimas vēlēšanās saņēma sociāldemokrāti un Zemnieku savienība), parlamentā netrūka arī dažādu biedrību un citu veidojumu pārstāvju. Kā var secināt, dažus no šiem elementiem jaunā politiskā spēka veidotāji tagad ar savu piedāvājumu cenšas atgriezt.

Vai Īrija ir tas paraugs, uz kuru tiekties?

Šaubas par to TV3 raidījumā "Spēles noteikumi" izteica politologs Jānis Ikstens: "Ja mēs skatāmies uz piesaukto Īriju, mēs redzam, ka tur ir dramatiski pieaudzis valdību veidošanas ilgums. Faktiski parlamenta sastāvs ir vairāk sadrumstalots. Vai mēs gribam mēnešiem sēdēt bez valdības?" Idejas aizstāvji, kas arī piedalījās diskusijā, toties apelēja pie Īrijas ekonomiskajiem rādītājiem un tā, ka valsts spējusi piesaistīt daudz lielu investīciju.

Lai gan Īrijas vēlēšanās var piedalīties arī neatkarīgi kandidāti, politiku nosaka partijas. Līdz pagājušā gadsimta 80. gadiem Īrijā izteikti dominēja divas partijas – "Fianna Fáil" (FF) un "Fine Gael" (FG), savukārt vēlāk nozīmīgāku lomu ieguva arī kreisā Leiboristu partija un nacionālistiskā "Sinn Féin" (SF), kas vēsturiski saistīta ar Īrijas republikāņu kustību. Pēdējās parlamenta vēlēšanās pērn no 174 parlamenta vietām "Fianna Fáil" ieguva 48 mandātus, "Sinn Féin" – 39, bet "Fine Gael" – 38. Tāpat kā Latvijā, arī Īrijā nākas veidot koalīcijas valdības, un bieži nav viegli vienoties. Pašlaik "FF" un "FG" veido koalīciju kopā ar dažiem neatkarīgiem deputātiem. Saskaņā ar vienošanos, pirmos trīs gadus no piecu gadu ilgā valdības pilnvaru termiņa premjera krēslu ieņems Mihāls Mārtins no "FF", bet "FG" līderis Saimons Heriss – vicepremjera amatu. Pēc tam uz atlikušajiem diviem gadiem politiķi mainīsies vietām. Lai gan neatkarīgo deputātu balsis šoreiz izrādījās ļoti vajadzīgas valdības izveidei, kopumā viņu parlamentā nav daudz – tikai 16.

Nesen plašāku uzmanību piesaistīja Īrijas prezidenta vēlēšanas. Tajās uzvarēja neatkarīgā kandidāte Ketrina Konolija, kura politikā ir "progresīvā" virziena piekritēja, piemēram, kvēli atbalsta Palestīnu, ir kritiski noskaņota pret ASV ietekmi un pret NATO, ko netieši vainojusi arī par karu Ukrainā. Vēlēšanās viņu atbalstīja "Sinn Féin", Leiboristi un citas kreisās partijas. Prezidentu Īrijā, šķirībā no Latvijas, ievēl tiešās vēlēšanās, izmantojot līdzīgu sistēmu kā parlamenta vēlēšanās – arī te vēlētājs var biļetenā sarindot kandidātus pēc saviem ieskatiem. Prezidenta pilnvaras gan ir diezgan ceremoniālas, bez lielas ietekmes uz politiskajiem lēmumiem, tomēr ar šo vēlēšanu rezultāts raksturo valsts politisko kursu.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Foto: Latvijas Mediji

Līdzfinansē LR Kultūras ministrija.

Foto: Publicitātes
