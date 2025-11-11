Apvienotajā Karalistē svētdien no amata atkāpās divi sabiedriskās raidorganizācijas BBC vadītāji saistībā ar šīs mediju organizācijas demonstrētu dokumentālo filmu, kurā ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumi rediģēti tādā veidā, kas rada priekšstatu par aicinājumiem uz vardarbību.
1922. gadā dibinātā raidorganizācija pēdējā laikā saskārusies ar pieaugošu kritiku un pārmetumiem par neobjektivitāti. Izskanējuši arī rosinājumi mainīt tās finansēšanas modeli.
6. janvāra atbalsis
Par atkāpšanos paziņojis BBC ģenerāldirektors Tims Deivijs un šīs mediju organizācijas ziņu redakcijas vadītāja Debora Tērnesa. BBC padomes priekšsēdētājs Samirs Šā pirmdien atvainojās par raidorganizācijas pieļauto kļūdu. Skandāla centrā ir pagājušajā gadā neilgi pirms ASV prezidenta vēlēšanām BBC programmas "Panorama" izrādītā dokumentālā filma "Trump: A Second Chance?" ("Tramps: Otrā iespēja?"). Tajā Trampa izteikumi maldinoši rediģēti tā, kas atstāj iespaidu, ka viņš savus atbalstītājus 2021. gada 6. janvārī būtu aicinājis uzbrukt ASV Kapitolijam Vašingtonā. Šāds iebrukums patiešām notika, Trampa sekotājiem mēģinot nepieļaut 2020. gada vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu un Džo Baidena nonākšanu prezidenta amatā, tomēr filmā atspoguļotais neprecīzi parāda tā brīža Baltā nama saimnieka teikto. "Mēs iesim uz Kapitoliju, un mēs uzmundrināsim mūsu drosmīgos senatorus un kongresmeņus," toreiz Vašingtonā paziņoja Tramps. Filmā savukārt radīts iespaids, ka viņš aicina atbalstītājus cīnīties. "Mēs iesim uz Kapitoliju, un es būšu ar jums kopā, un mēs cīnīsimies. Mēs cīnīsimies kā traki," Tramps it kā teicis savā runā. Lai arī prezidents patiešām aicināja "cīnīties", tas notika citā Trampa runas vietā, ne fragmentā par iešanu uz Kapitoliju.
Skandāls izcēlās, kad britu laikraksts "The Telegraph" 3. novembrī publicēja noplūdinātu ziņojumu, kurā BBC konsultants Maikls Preskots cita starpā vēstīja, ka BBC maldinājusi par Trampa teikto. Kopš tā brīža raidorganizācijas vadība saņēmusi asu kritiku par objektivitātes trūkumu. Deivijs, kurš BBC strādā 20 gadus, bet pēdējos piecus gadus ir vadījis šo organizāciju, paziņoja, ka atkāpšanās ir "pilnībā viņa lēmums" un to darīt viņu neviens nav spiedis.
Ģenerāldirektors piebilda, ka "pašreizējās diskusijas" par BBC ir veicinājušas viņa lēmumu atkāpties, tomēr šādam solim ir arī citi iemesli.
"Kopumā BBC strādāja labi, bet dažas kļūdas tika pieļautas," atzina Deivijs, piebilstot, ka viņam kā vadītājam ir jāuzņemas atbildība. Ziņu redakcijas vadītāja Tērnesa tikmēr uzsvēra, ka skandāls ir "sasniedzis stadiju, kurā tas BBC rada kaitējumu".
Pārmet neobjektivitāti
Reaģējot uz BBC vadītāju atkāpšanos, Baltā nama saimnieks savā sociālo mediju platformā "Truth Social" paziņoja, ka viņi tikuši pieķerti Trampa runas "safabricēšanā". Tramps arī izteica pateicību "The Telegraph" par "korumpētu" žurnālistu atmaskošanu. Britu mediju, kultūras un sporta ministre Liza Nendija tikmēr izteikusi pateicību Deivijam par darbu. "Tagad vairāk nekā jebkad mums ir vajadzīgas uzticamas ziņas, un augstvērtīga programma ir būtiski svarīga mūsu demokrātiskajai un kultūras dzīvei un mūsu vietai pasaulē," viņa rakstīja platformā "X". Opozīcijā esošo konservatīvo līdere Kemija Beidenoka apsveica BBC vadītāju atkāpšanos, bet arī pauda vēlmi redzēt reformas šajā raidorganizācijā. "Jaunajai vadībai tagad ir jāveic patiesas reformas BBC kultūrā," paziņoja konservatīvo līdere. Viņa piebilda, ka britu nodokļu maksātāji negribēs turpināt finansēt BBC, ja neredzēs "patiesu objektivitāti". Jāpiebilst, ka katrai mājsaimniecībai, kas grib patērēt BBC saturu, gadā par raidorganizācijas licenci ir jāmaksā 174,5 sterliņu mārciņas (aptuveni 200 eiro). Pašlaik britu valdība leiboristu premjera Kīra Stārmera vadībā pārskata BBC Karalisko hartu, kurā izklāstīta korporācijas pārvaldība un finansēšanas kārtība. Pašreizējās hartas termiņš beidzas 2027. gadā. Sabiedriskās raidorganizācijas statuss un licences maksa tikai veicina lielo uzmanību, kas Apvienotajā Karalistē veltīta BBC un tās darbībai. Tostarp kritiku BBC veltījuši arī komerciālie un konservatīvi noskaņotie mediji.
"Ir skaidrs, ka pastāv patiesas bažas par redakcionālajiem standartiem un kļūdām. Bet ir arī politiskā kampaņa, ko rīko cilvēki, kuri grib iznīcināt organizāciju,"
dienu pirms raidorganizācijas vadītāju atkāpšanās paziņoja BBC raidījumu vadītājs Niks Robinsons. BBC pēdējā laikā satricinājuši arī citi skandāli, kas saistīti ar šīs mediju organizācijas veidoto saturu. Visai asu kritiku BBC izpelnījusies, atspoguļojot Izraēlas un teroristu grupējuma "Hamās" karu Gazas joslā. Šogad BBC bija spiesta no apraides izņemt dokumentālo filmu "Gaza: How to Survive a Warzone" ("Gaza: Kā izdzīvot karadarbības zonā"). Tādu lēmumu organizācija pieņēma, kad atklājās, ka filmas ierunāšanā piedalījies "Hamās" amatpersonas dēls. Deivijs atvainojās par notikušo, kas pārkāpj BBC vadlīnijas. BBC konsultants Preskots, kura ziņojums ir Trampa runas rediģēšanas skandāla pamatā, vēstījis arī par citiem jautājumiem, kuros britu sabiedriskā raidorganizācija neesot bijusi objektīva. BBC saturā esot vērojama tendencioza nostāja pret Izraēlu, nepietiekami akcentēti imigrācijas jautājumi, bet transpersonu jautājums attēlots pārlieku nekritiski, norādījis Preskots.
