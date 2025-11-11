Futbola virslīgas mūsdienu laikmeta ilgdzīvotāja "Metta" allaž priekšplānā virzījusi savas akadēmijas audzēkņus un spēlētāju kvalitāšu attīstīšanu.
Šosezon tas gan sasummējās ar palikšanu pēdējā, desmitajā, vietā.
Latvijas čempionāta šajā piecgadē bijuši vairāki čempiona titula kārotāju fotofiniši. Šis gads atnesa nebijušu intrigu tabulas apakšā. Pēdējā kārtā ar 3:0 uzvaru pār "Liepāju" uz drošās astotās pozīcijas nostājās "Super Nova". "Grobiņa" pret "Audu" otrajā puslaikā atspēlēja divu vārtu deficītu (2:2), vārtus zelta vērtē 87. minūtē iesita sezonas laikā atbraukušais ukrainis Mikola Agapovs. Tādējādi grobiņniekiem vēl paliek dzīvība pārspēļu formā, bet "Mettu" neglāba arī 3:1 uzvara pār "Daugavpili".
Gūto un zaudēto vārtu bilance liecina, ka "Super Nova" pelnīti izkāpusi no novembra vēsā ūdens siltām kājām. Ervīna Pērkona trenētā vienība sezonā guva 44 vārtus, kas ir tikpat, cik piektajā vietā finišējusī "Auda", kopējā vārtu bilance ir -12. Grobiņniekiem statistikā paliks -29, bet metiešiem -35. "Metta" virslīgā spēlēja kopš 2012. gada. Klubā gan cer, ka reglaments tiks mainīts un turnīru paplašinās līdz 12 komandām.
Kuluāros dzirdēts, ka "Liepāja" nemaz negribēja uzvarēt "Super Novu", lai no virslīgas izstumtu daudzu liepājnieku atbalstīto "Grobiņu". Sastāvs Andreasam Almam bija optimālais, laukumā pārsvars, bet 0:3 ir 0:3…
Kučierus distances laikā mainīja trīs klubi – "Liepāja", "Auda" un "Grobiņa". Var teikt, ka visiem bija pozitīvs efekts. Liepājnieki pēc Alma atnākšanas no sestās vietas pacēlās uz trešo, "Auda" bez Jurģa Kalna četrās kārtās virslīgā pie panākuma netika, bet paveica galveno, uzvarot Latvijas kausa finālā. "Grobiņa", nomainot Viktoru Dobrecovu ar asistentu Oskaru Kļavu, sešās spēlēs tikai reizi zaudēja un izkūlās no pašas apakšas.
"Daugavpils" otro gadu pēc kārtas laboja personisko rekordu – no piektās vietas pērn uz ceturto šogad. Savukārt "Audai" četru gadu laikā vājākais rezultāts. Biezie no galvaspilsētas samainījušies vietām, bet pēdējais derbijs bija skatāms – "RFS" uzvarēja "Rīgu" ar 4:3.
Nākotnes līgā izcils nobeigums, ar vienādu punktu skaitu finišējot trim komandām. Pirmā "Ogre United", tiekot pie iespējas debitēt virslīgā, ar uzvaru savstarpējā duelī vietu pārspēlēs nodrošināja "JDFS Alberts", bet trešā "Rīga Mariners".
Treneris: Ir jāriskē
Andris Riherts, "Mettas" galvenais treneris: "Tabula no sestās līdz desmitajai vietai ir sīva, meistarība turpat vien ir, bet kādam bija jāpaliek pēdējiem. Kur nošāvām greizi? Varējām ņemt pieredzējušus spēlētājus, kuriem jāmaksā salīdzinoši liela nauda. Mēs balstāmies uz saviem audzēkņiem, investējam līdzekļus jauno spēlētāju attīstībā, uzcēlām savu bāzi. Neesam tik liels klubs, lai visās frontēs ietu uz priekšu. Mums ir vīriešu, sieviešu, meiteņu un puišu struktūra, sava bāze. Cik vēl tādu klubu ir Latvijā? Kopā četri. Trim pārējiem "RFS", "Rīgai" un "Jelgavai" priekšā stāv lieli uzņēmēji, mums ir modelis, kurš pats sevi atpelna, un ir jāiet uz risku."
Rezultāti. Futbols
Latvijas čempionāts
1. "Rīga" 88 85:26
2. "RFS" 87 100:39
3. "Liepāja" 61 59:55
4. "Daugavpils" 48 52:62
5. "Auda" 45 44:49
6. "Jelgava" 38 39:46
7. "Tukums 2000" 36 39:63
8. "Super Nova" 32 44:56
9. "Grobiņa" 32 33:64
10. "Metta" 31 39:74
Rezultatīvākie. 1. D. Lemajičs ("RFS") 28, 2. Dž. Gejs ("Liepāja") un J. Ikaunieks ("RFS") pa 19, 4. I. Pūlis ("Tukums 2000") 18, 5. M. Regža ("Rīga") 16, 6. R. Ramiress ("Rīga") 14.
