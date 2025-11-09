Mist 4.2 °C
#baznīcas #rīga

Rīgas Doms jaunu — baroka — ērģeļu gaidās

Vita Krauja / Latvijas Avīze
2025. gada 09. novembris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 09. novembris, 00:00
"E. F. Walcker & Co" 1883./1884. gadā būvētās Rīgas Doma ērģeles ir vēlīnā romantisma perioda ērģeļbūves augstāko sasniegumu paraugs, kuram grūti atrast līdzvērtīgu Eiropā. Grandiozā instrumenta konstrukcija ir 25 m augsta, 11 m plata un 10 m dziļa. Ērģelēm ir 6718 stabules, kas izvietotas uz 26 vējlādēm.
Foto: Publicitātes/f64

Rīgas Doms gatavojas nozīmīgam notikumam Latvijas un Eiropas kultūras dzīvē – pirmo reizi tiks būvēts jauns baroka ērģeļu instruments, kas papildinās pasaulslavenās romantiskās ērģeles, kurām nu jau ir 140 gadu.

Lai atzīmētu unikālo notikumu, Rīgas Domā svinīgi atklāts pilna izmēra krāsains jauno ērģeļu fasādes attēls, kas tur atradīsies tik ilgi, līdz tā vietu ieņems jaunais instruments.

Mūziķi, eksperti un kultūras darbinieki jau ilgu laiku ir uzsvēruši nepieciešamību pēc instrumenta, kas būtu piemērots Johana Sebastiāna Baha mūzikai. Šo sapni tagad īsteno Drēzdenes ērģeļbūvētava "Wegscheider Orgelbau" Vācijā, kas specializējas baroka ērģeļu būvē. Jaunās ērģeles top pēc slavenākā 18. gadsimta Baltijas ērģeļbūvnieka Heinriha Andreasa Konciusa (1708–1792 vai 1795) paraugiem.

Šis ir kopīgs vācu–latviešu kultūras projekts. Ērģeļbūvē aktīvi piedalīsies arī Latvijas speciālisti, un līgums paredz Rīgas Doma draudzes iesaisti līdzekļu vākšanā. Vegšaidera ērģeļbūvētava Vācijā jau 2007. gadā izstrādāja līdzīgu ieceri ar Latvijas partneriem, taču tolaik finansējuma trūkuma dēļ tā netika īstenota. Šobrīd projekta īstenošanu lielā mērā nodrošina Karla Behšteina fonds, sniedzot īpaši dāsnu ziedojumu. Atlikušos 400 000 eiro paredzēts savākt nākamā gada laikā – pusi Vācijā, pusi Latvijā. Drīzumā tiks uzsākta plaša ziedojumu vākšanas kampaņa.

"Latvija ir ērģeļu zeme, kurā ir daudz kvalitatīvu romantisma laika instrumentu, kas pēdējos gados labi restaurēti un uzturēti. Tomēr ierobežotās rocības dēļ daudzviet situācija ir skumja – Latvijas baznīcās izvietotas no ārzemēm atvestās nolietotās stabuļu ērģeles, kuras gan vēl joprojām ir iespējams sakārtot spēlēšanai, turpretī Latvijas koncertzāles aizvien vairāk izvēlas iepirkt digitālus instrumentus, absurdā kārtā definējot caur skaļruņiem skanošo digitālo ierakstu kā adekvātu īstu stabuļu ērģeļu aizvietotāju. Šādā Latvijas ērģeļkultūras ainavā patiesi izkristalizējas nepieciešamība pēc augstvērtīgas, kvalitatīvas un arī vēsturiski informētas ērģeļbūves firmas jaunveidota instrumenta, kāda ir savu izcilību jau apliecinājusī vācu ērģeļbūves firma "Wegscheider Orgelbau". Rīgas Doms ir nozīmīgs ērģeļkultūras centrs Eiropā un pasaulē, kā arī nozīmīga un aktīva koncertvieta, kas piesaista lielākos un nozīmīgākos māksliniekus un jomas profesionāļus. Līdzīgi kā citās katedrālēs divu ērģeļu esamība ir tikai normāla, kas bagātina un cildina divu izcilu vēsturiski nozīmīgu ērģeļbūvētāju veikumu – vairāk nekā 140 gadus kalpojušās slavenās "E. F. Walcker & Co" firmas ērģeles un šobrīd vēl jaunbūvējamais "Contius" instruments," saka Rīgas Doma mūzikas direktors un katedrāles ērģelnieks Aigars Reinis.

Jaunās baroka laikmeta ērģeles novietos dievnama zāles dienvidu sāna jomā, apmēram pa vidu, kur atrodas kapela, ko jau vairāk nekā divdesmit gadus dēvē par mūzikas kapelu cerībā, ka kādreiz tur varētu atrasties arī ērģeles. Ekumēniskajos dievkalpojumos tur bieži dzied koris. Nu šīs kapelas nišā tiešām atradīsies ērģeles – jaunais baroka laikmeta instruments, ko drīz Vācijā sāks būvēt. Bet par jauno ērģeļu izskatu vēstīs to fasādes attēls, kas nu atrodas īstajā vietā un īstajā topošo ērģeļu izmērā no grīdas līdz griestiem.

Par jauno ērģeļu izskatu vēstīs to fasādes attēls, kas nu atrodas Rīgas Domā īstajā vietā un īstajā topošo ērģeļu izmērā no grīdas līdz griestiem.
Foto: Publicitātes

Citāda saspēle

Līdz šim nevienā Latvijas dievnamā nav divu ērģeļu. Šajā ziņā Doms būs unikāls. Latvijā vispār kopš 1937. gada ir uzbūvētas tikai trīs jaunas stabuļu ērģeles. Divas padomju laikā, ne tik sen būvētas Mūzikas akadēmijā, atjaunotās Latvijas laikā – Ventspils koncertzālē. 

Ja salīdzinām ar attīstītākām valstīm pasaulē, kur mūzikas dzīve kūsā, var teikt, ka pie mums ērģeļu būvniecība nenotiek vispār, atklāts ir Aigars Reinis.

Protams, arī uz romantiskajām 140 gadus senajām ērģelēm līdz šim spēlēts viss – sākot no Baha līdz renesanses mūzikai un pat mūsdienu skaņdarbiem. Protams, to visu uz jau esošajām Valkera ērģelēm varēs spēlēt arī turpmāk. Tad kas mainīsies līdz ar jauno baroka ērģeļu ienākšanu Domā? Tā vaicāts, Aigars Reinis teic, ka klausītājiem būs lieliska iespēja izjust abu instrumentu skanējuma lielo atšķirību. "Romantiskās ērģeles ir kā liels simfoniskais orķestris, ar lieliem viļņiem, pilnskanību, bet baroka instruments nozīmē katras stabules individualitāti, citu saspēli un citu stilistiku. Baroka ērģeļu stabules ir savādāk intonētas, tās skan spilgtāk, spožāk, katra skaņa mirdz un spoguļojas, katra stabulīte izrunā katru notiņu pretstatā romantiskajām ērģelēm, kas mūzikas skanējumu vairāk saplūdina. Ja šeit būtu baroka instruments, tad romantisma ērģeles nebūtu jāpiemēro barokam, bet mums būtu attiecīgā laikmeta ērģeles, tāpat kā mums ir baroka vijoles, baroka orķestri. Bet baroka ērģeļu mums nav."



Taču Latvijā, protams, ir ērģelnieki, kas apguvuši baroka spēli, absolvējuši Senās mūzikas katedru Mūzikas akadēmijā, arī pasaulē ir daudz mūziķu, kas specializējušies tieši baroka mūzikā. Un būtiskākais, ka varēs atskaņot tieši 18. un 19. gadsimta Rīgas Domā strādājušo ērģelnieku Mītela, Tēlemana un citu radīto mūziku.

Aigaram Reinim tieši šovasar bijis prieks būt Naumburgā, kur ir brīnišķīgas kvalitātes Baha instruments, arī Hamburgā, kur vienā no pilsētas dievnamiem ir jaunbūvētas baroka ērģeles, un vēl senākas baroka ērģeles bijusi iespēja spēlēt un iepazīt Stadē. "Tiešām bauda pieskarties tāda līmeņa kvalitatīviem instrumentiem!" ar gandarījumu viņš atceras šo pieredzi.

Rīgas Doma mūzikas direktors un katedrāles ērģelnieks Aigars Reinis.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Ar saknēm Rīgā

Ceļu pie Klausa Behšteina fonda Vācijā līdzēja rast Klauss Vitmanis, kas ir Rīgas Doma ērģeļu fonda dibinātājs: "No sirds apsveicu Rīgas Doma mūzikas direktoru Aigaru Reini, kas kļūs par baroka ērģeļu, šī jaunā fantastiskā instrumenta īpašnieku! Man Rīgas Doma ērģeļu lietā ir arī personīga motivācija. Mans sens radinieks reiz bija Rīgas birģermeistars. Tas bija laikā no 1542. līdz 1562. gadam. Es pats esmu dzimis Lībekā, esmu priecīgs būt Latvijā, jo kā militārais virsnieks ilgu laiku dzīvoju pārliecībā, ka tas nekad nebūs iespējams. Baltijas neatkarība man bija liels brīnums, tāpat kā Vācijas apvienošanās. Tagad nu jau kopš 1992. gada esmu ceļā pa Baltiju, lai veicinātu sadarbību un kultūras apmaiņu. Rīga vienmēr ir šo braucienu centrs. Un te satiktie izcilie latviešu mūziķi man savulaik darīja zināmu, ka Domā nepieciešams baroka laikmeta instruments. Tāpēc pirms desmit gadiem dibināju fondu, lai savāktu līdzekļus. Pirms diviem gadiem varējām secināt, ka lielākā daļa līdzekļu Vācijā jau saziedoti, lai ērģeļu būve Rīgas Domā kļūtu reāla. Es ļoti ceru, ka nākamā gada laikā jeb divpadsmit mēnešos mums izdosies savākt trūkstošos 400 tūkstošus – 200 tūkstošus Vācijā un 200 tūkstošus Latvijā."

Naudas trūkst vien zelta rotājumiem

Kā sacīja ērģeļu būvētājs Kristians Vegšaiders, minēto 400 tūkstošu trūkst tieši ērģeļu skaistajiem, zeltītajiem kokgriezumiem.

"Būvēt jaunas ērģeles ir ārkārtīgs prieks," neslēpa vācu ērģeļu meistars, "jo nav daudz arī vēsturisko ērģeļu, pie kuru restaurācijas strādāt. Vācijā tādas ir, piemēram, Saksijā. Bieži jautā, kāda gan atšķirība starp romantiskajām ērģelēm, kādas šobrīd kalpo Rīgas Domā, un baroka ērģelēm, kuru būvi uzsāksim, jo izskata ziņā abi instrumenti šķiet gandrīz vienādi. Bet atšķirība ir tāda pati kā starp divām flautām, no kurām viena ir no metāla, bet otra – koka. Vai arī kā, piemēram, starp vēsturisko vijoli un moderno vijoli. Ir ļoti atšķirīgi stabuļu veidi ar atšķirīgu skanējumu. Un, kad jaunās ērģeles būs gatavas, tās patiesi skanēs kā kādreizējais senais Baha instruments. Arī senāk Domā bijušas baroka laika ērģeles, un tās būvējis vācu ērģeļu meistars. 

Topošais instruments atdzīvinās baroka laikmeta skaņu pasauli, kas Rīgas Domā pēdējo reizi skanējusi pirms vairāk nekā diviem gadsimtiem. Jaunās ērģeles tiek veidotas, balstoties rūpīgā vēsturisko avotu izpētē."

Jāpiebilst, ka Vegšaidera firma Vācijā ir viena no redzamākajām Eiropā baroka un vēsturisko instrumentu būvē. Ērģeles Latvijai tā būvēs pirmoreiz. Kad ērģeļu detaļas būs gatavas, tās vedīs uz Latviju un uzstādīs Rīgas Domā, kur tās pavisam noteikti papildinās Rīgas ērģeļu panorāmu.

Būtiski arī tas, ka baroka ērģeļu ienākšana Rīgas Domā ļaus mazliet atvilkt elpu romantiskajām, 140 gadus kalpojušajām ērģelēm. Kaut gan vienā koncertā ērģelniekam pārstaigāt no vienām ērģelēm pie otrām, attiecīgās stilistikas mūziku spēlējot uz konkrētā instrumenta, pasaulē nav nekas neparasts.

Jauno baroka ērģeļu būvniecību plānots pabeigt 2027. gada vasarā, kad jau būs nostiprināti Rīgas Doma pamati. Baroka ērģeles Rīgas Domā būs nozīmīgs kultūras notikums ne vien Latvijā, bet visā Eiropā.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants.
Foto: Zane Bitere/LETA

Šo notikumu novērtēja arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants: "Es tikai mēnesi esmu šeit. Bet ir cilvēki, kas divdesmit gadus sapņojuši par to, ko mēs šobrīd pieredzam. Esam liecinieki tam, ka ir vērts sapņot. Bet sapņi var piepildīties, pateicoties daudziem draugiem. Doma ērģeles pazīstam kā brīvības un garīguma simbolu. Un arī garīgās mūzikas simbolu. Pateicoties jaunajam instrumentam, garīgā mūzika Rīgas Domā kļūs vēl bagātāka un daudzveidīgāka. Ceram, tas pagodinās Dievu un iepriecinās daudzus jo daudzus cilvēkus. Kad mēs vairs nebūsim šajā pasaulē, ar šīm ērģelēm būsim atstājuši ko tādu, kādēļ paaudzes vēl atcerēsies šo laiku un tajā dzīvojušos cilvēkus."

Foto: Publicitātes

Latvijā
Tēmturi
#baznīcas #rīga
