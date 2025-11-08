Overcast 7 °C
Agra, Aleksandra
"Es ticu Dieva tiesai!" Saruna ar režisori Lauru Grozu

Vita Krauja / Latvijas Avīze
2025. gada 08. novembris, 00:00
Laura Groza: "Runājot par Čehova teātri, es nekad nestrādātu vietā, kuras nākotnei pati neticētu."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Pēc trim dienām, 8. novembrī, Mihaila Čehova Rīgas krievu teātrī notiks režisores Lauras Grozas jaunākā iestudējuma "Slepkavība Austrumu ekspresī" pirmizrāde – mūsdienīgs un emocionāli piesātināts veltījums leģendārajai detektīvu romānu autorei Agatai Kristi viņas 135. jubilejā.

Kā sola Čehova teātris, uz skatuves atdzīvosies viens no visu laiku slavenākajiem detektīvstāstiem – dzirkstošs, intriģējošs un elegants kā pats Austrumu ekspresis. Detektīvs Erkils Puaro dodas ceļā ar leģendāro vilcienu, kurā ceļo pasažieri no visdažādākajām valstīm, sociālajiem slāņiem un ar ļoti atšķirīgām rakstura iezīmēm. Viss liecina par mierīgu un komfortablu braucienu līdz brīdim, kad viens no pasažieriem tiek atrasts noslepkavots. Sākas trauksmaina izmeklēšana, un kļūst skaidrs – ikviens varētu būt vainīgais. Kur meklēt patiesību? Faktos, intuīcijā vai cilvēku apslēptajās ēnās?

Taču sarunu ar režisori Lauru Grozu sākam pie teātra galerijas, kur atklāta jaunā izstāde "Melnā gulbja valdzinājums", kas piedāvā spēcīgu laikmetīgās mākslas vēstījumu par šodienas pasaules satricinājumiem, kara šausmām un cilvēcības glābšanu. Izstāde ir tēlniecības darbs: melns putns – lidmašīnas hibrīds – uzrunā ar lakonisku, vizuāli iespaidīgu un emocionāli dziļu pretkara vēstījumu. Putna pelēkajās, plūstošajās formās apvienojas dabiskais un tehnoloģiskais kā simbols totalitārisma un agresijas radītiem briesmoņiem. Putna elegantā forma kļūst par iznīcināšanas simbolu, aicinot domāt: kāpēc mūsdienās vardarbība un karš spēj apburt, radīt apjukumu un piesaistīt masu apziņu?

Atzīšos, vienmēr esmu priecājusies par Čehova teātra mākslas galeriju, kura, šķiet, ir vienīgā Baltijā...

L. Groza: Iespējams, arī Eiropā. Varbūt pat pasaulē. Bet tas jāpapēta. Galerija ir ārkārtīgi mīļš jauns darbs, ko pati sev izdomāju. Nācu pa Kaļķu ielu, pavēros ap stūri un, kaut man ir teātra izglītība un Mākslas akadēmijā neesmu mācījusies nevienu dienu, prātā iešāvās: tur īstā vieta laikmetīgās mākslas galerijai! Nu jau drīz būs trīs gadi, kopš kūrēju šo galeriju un katra mākslinieka izstādei vienmēr piesaistu konkrētu kuratoru. Bija Ivars Gubenko, Una Meistere, tagad Deniss Hanovs, nākamā izstāde iecerēta māksliniecei Kristai Vindbergai (bija nominēta pasaulē pazīstamākās latviešu mākslinieces Vijas Celmiņas stipendijai. – V. K.), kura pati būs arī kuratore saviem darbiem.

Atļaušos uzdot jautājumu, kāds varētu ienākt prātā nejaušam garāmgājējam. Burts "P" jaunās izstādes stūrī taču nav saistībā ar Puaro?

Nav gan! (Pasmaida.) "Melnā gulbja valdzinājums" ir Ukrainas mākslinieka P. darbs no mākslas muzeja "Zuzeum" krājumiem. Mākslas darba autoram jau agrāk bijušas daudzas izstādes Rīgā, un laikmetīgās mākslas zinātāji arī bez pilna vārda viņu atpazīs. Šo trīs gadu laikā kopš galerijas atvēršanas notikušas astoņas izstādes un tikai divu vēstījumi bijuši tieši saistīti ar attiecīgi jaunās izrādes stāstu. Arī šoreiz, kā jau teicu, tā nav. Cita lieta, ka izstāde galerijā vienmēr ir un būs saistīta ar mūsu, Čehova, teātri un tā pozīciju un skatpunktu uz notikumiem Latvijā un pasaulē. Piekritīsit, ja izstāde ar lidmašīnu kā nāvi nesošu melnu putnu būtu atklāta jebkurā citā Rīgas teātra telpā, tai nebūtu tāda berze, kādu tā izraisa "Čehovā", kur skatītāju vairākums nav latvieši, bet cilvēki arī ar, mūsu skatījumā, diskutablāku viedokli par šā brīža notikumiem pasaulē. Jā, sākot ar "Balles kurpēm Sibīrijas sniegos", bija doma veidot katrai izrādei veltītu ekspozīciju, bet tā nesanāca, jo ne visi izrāžu scenogrāfi māk veidot arī instalācijas, tās ir dažādas žanra tehnikas un prakses. Tāpēc vienā brīdī atteicos no šīs idejas, taču nemainās tas, ka veidojam tiltu starp laikmetīgo mākslu un teātri. Galerijā atsaucamies uz teātra sezonas tēmu, kas iepriekš bija vara, pēc tam mīlestība, tagad mistika un detektīvs. Tas viss tur ieguļas.

Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Izstādes "Melnā gulbja valdzinājums" atklāšanā tās kurators Deniss Hanovs sacīja – neatstāsim krievu kultūru, kuru kopj arī Čehova teātris, Putinam. Vai rosināt diskusiju, iebilstot viedoklim, ka krievu tautas impēriskā domāšana ir tieši krievu kultūras simtiem gadu ieaudzināta? Vistiešāk šo domu izteicis režisors Alvis Hermanis par Dostojevski izrādes "Melnais gulbis" kontekstā...

Es īsti nepiekrītu Alvim Hermanim. Jā, krievu kultūra ir impēriska. Taču tāda ir arī franču un britu kultūra, jo arī šīs valstis bijušas un joprojām ir impērijas. Bet vai tāpēc angļiem un frančiem veltīsim tādus vārdus kā krieviem Krievijā? Pagājušā un aizpagājušā gadsimta krievu kultūru nekad nesaistīšu ar šā brīža Putina Krieviju, šo ļoti nožēlojamo atavismu. 1917. gada apvērsumā inteliģento, diezgan Eiropas vērtībām pietuvināto domāšanas paradigmu rupji pārņēma un salauza brutāls režīms – tieši tad sākās 140 miljonu nācijas smadzeņu izvarošana, jo inteliģentus izšāva, nogalināja, izsūtīja... 

Vajag nevis zāģēt un Getliņos izmest Puškina pieminekli, bet vērsties pret "šarikoviem", kas pārņēma krievu nāciju pirms vairāk nekā simt gadiem, kad sākās rupjš boļševisms, kad netīriem zābakiem izstaigāja Ziemas pili, 

piecūkoja un piečurāja visas cara Nikolaja kristāla vāzes... Kāds šim barbarismam sakars ar Puškinu, Dostojevski vai Tolstoju, kas reiz mēģināja barbarismu savaldīt? Nabadzības izraisītajā ārprātā sakņojas Putina režīms.

Kaut sakāt, ka izstādei "Melnā gulbja valdzinājums" nav tiešas saistības ar izrādi "Austrumu ekspresis", taču par slepkavībām runā kā viena, tā otra. Piederu tiem, kas uzskata, ka nodarītais ļaunums ir vienāds – nogalināti tūkstoši vai atņemta viena cilvēka dzīvība. Izrādes kontekstā jūs sakāt: "Agatas Kristi ikoniskais romāns rosina vēlmi izvērtēt katra cilvēka atbildību notikušās slepkavības kontekstā un iekšējo nepieciešamību veikt iespējamu noziedzīgu aktu." Kas tā par iekšēju nepieciešamību?

Alkas pēc taisnības! Jums nekad nav nodarīts pāri tā, ka... nožņaugt varētu? Lūk, par to arī ir šis stāsts. Nezinu, vai ir cilvēki, kuriem dzīvē nav bijis neviens pāri darītājs vai ienaidnieks. Kaut vai šā kara kontekstā var pārņemt sajūta, ka visu Krievijas eliti varētu nogalināt. Taču tas būtu slepkavības akts. Un tad ir jautājums, vai tādas tiesības kādu nogalināt vispār pastāv. Un kas mums tādas būtu devis? Patiesībā mums ir tikai trīs iespējas. Pirmā: tiesvedības sistēma. Bet tā ļoti bieži ir korumpēta. Arī par to runājam izrādē. Otrā iespēja: Dieva tiesa. Taču līdz tai ir jāpagaida, ne visi ļaunu nodarījušie uzreiz tiek iznīcināti vai aizsaukti no šīs pasaules. Un trešā iespēja ir paša rīcība. Arī mūsu stāstā kāds izšķiras par to un atņem otram dzīvību, jo neuzticas tām pirmajām divām institūcijām. Nogalina cilvēku. Un nu ar to ir jādzīvo un jāsadzīvo...

Riskēšu pavaicāt tieši – kurai no šīm trim izvēlēm uzticētos jūs?

Nespēju iedomāties, kā ir dzīvot ar sajūtu, ka esi atņēmis kādam dzīvību... Kaut var pienākt brīdis, kad, šķiet, ļaunums jāapstādina paša rokām... Bet es uzticētos tikai Dieva tiesai. Jo neizbēgami ticu, ka šī pasaule nav haoss. Es ticu ļoti strukturētai pasaules kārtībai, kaut, jā, laiks ir relatīvs jēdziens. Kas man liekas garš un ilgs, kādam var būt ātrs, bet es savā būtībā esmu pacifiste un nekad mūžā neņemšu rokās ne nazi, ne ieroci, nekad nevienam fiziski nenodarīšu pāri. 

Tiesvedībai es tiešām neticu, tā šķiet korumpēta padarīšana. Bet, ja vajag pagaidīt, es gaidīšu, jo ticu, ka ir lielāki likumi, kas visu sakārto. Taču ne visi spēj paciesties. Jo tas ir grūti. 

Jā, varbūt es esmu pasargāta, ka man nav bijuši tik lieli likteņa triecieni, lai būtu jāpieņem lēmums par pašas izvēli, bet neatkarīgi ne no kā es gribētu turēties pie iepriekš minētā principa – paļauties uz Dieva tiesu. Un arī manas izrādes varonis beigās pieņem līdzīgu lēmumu. "Austrumu ekspresis", manuprāt, ir ļoti skaists un vēl neīstenots materiāls. Starp citu, vai jūs esat Puaro fane?

Mani aizrauj sekot, kā strādā Puaro "pelēkās šūniņas", kā viņš kaifo, kad izdodas atrisināt šķietami neatrisināmo...

Jā, Puaro faktiski atklāj nevis noziegumus, bet cilvēka nožēlojamo dabu, kas orientēta uz atriebību, mantkārību, cita pazemošanu, iznīcināšanu. Noziegums ir tikai ārējā, pati galējā visa minētā izpausme un traģiskā kulminācija. Vai zināt, ka deviņas no desmit slepkavībām izdara upurim pazīstams cilvēks? Deviņas no desmit! Tas nozīmē, ka tikai vienā gadījumā pie vainas ir kaut kāds maniaks, kas nogalina tāpat vien. Pārsvarā slepkavības pamatā ir ļoti konkrēts, personisks motīvs, dziļi bāzēts psihē: cilvēks nonācis dziļā emocionālā krīzē, kuras dēļ pieņem lēmumu nogalināt. Bieži vien pašu tuvāko. Ja tā padomā, tas ir ārkārtīgi briesmīgi. Līdz ar to slepkavības ir ne vien jāatklāj, bet jānoskaidro to iemesls. Un ar šo prasmi Puaro man liekas vienkārši izcils. Viņš ir ļoti labs psihologs, bet vienmēr vīlies. Jo viņa darbs ir diezgan skumjš – visu laiku jāsastopas ar cilvēku maziskumu. Atkal notiek kārtējā slepkavība un tev jāmēģina saprast, kurš bijis tik mazisks un zemisks, lai to veiktu... Tāpēc Puaro ir ārkārtīgi skumja dzīve. Tā mēs ar galvenā varoņa atveidotāju aktieri Šamilu Hamatovu traktējam Puaro tēlu.

Un nu jautājums no citas operas. Sākot ar šo gadu, Latvijā pāriet uz mācībām tikai latviešu valodā. Rezultātus droši vien jutīsim pēc gadiem, kad būs izaugusi jauna paaudze. Kādu jūs redzat Čehova teātra nākotni?

Mana mīļākā pilsēta ir Ņujorka ar apmēram četrdesmit dažādiem etnosiem, ar itāliešu, krievu, ortodoksālo ebreju kvartāliem... Pēc savas pārliecības esmu multinacionāls cilvēks. Jo vairāk etnosu, jo man tas šķiet labāk. Arī Latvijā vienmēr dzīvojuši un dzīvos dažādi etnosi, kas savās mājās, savās kultūras telpās un vidē runās savā dzimtajā valodā. Rīga vienmēr bijusi daudznacionāla pilsēta, kur krustojušās un sadzīvojušas daudzas un dažādas tautības. Atceros, ar kādu sajūsmu lasīju Valentīnas Freimanes grāmatu "Ardievu, Atlantīda!", kurā tik lieliski atainota un raksturota divdesmito un trīsdesmito gadu Rīga, kur, kā jau ostas pilsētā, dzīvoja ebreji, poļi, lietuvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi... Es priecātos, ja tagad Rīgā būtu arī, piemēram, poļu vai kāda cita etnosa teātris. Runājot par Čehova teātri, es nekad nestrādātu vietā, kuras nākotnei pati neticētu.

Kultūras intervija
