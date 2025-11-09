81 gada vecumā miris mākslinieks Jānis Anmanis, ziņo Latvijas Televīzijas “Panorāma”, atsaucoties uz viņa dzīvesbiedres publicēto vēsti.
Jānis Anmanis bija spilgta un daudzpusīga personība – gleznotājs, grafiķis, zīmējumu un performanču autors. Viņš mācīja zīmēšanu bērniem, sacerēja mūziku un haikas, un bija pazīstams ar savu radošo ekstravaganci un neatkārtojamo enerģiju.
Anmaņa darbi izstādīti daudzviet pasaulē – Japānā, ASV, Indijā, Francijā, Islandē, Vācijā un citās valstīs.
Pērn, īsi pirms savas 81. dzimšanas dienas, mākslinieks saņēma Autortiesību bezgalības balvu, bet iepriekš viņa devums godināts arī ar Triju Zvaigžņu ordeni.
